Зато с юморком: плоский зад голливудской звезды вызвал пересуды

Голливудская актриса Марго Робби не раз занимала почетные места в списках самых красивых женщин планеты. Однако свежие фотографии 28-летней звезды ошеломили поклонников.

Актриса всегда гордилась своим подтянутым телом. Во многих интервью она давала советы как с помощью регулярных тренировок в зале и плавания держать себя в тонусе.

Видимо сама Робби не всегда следует своим же рекомендациям. По крайней мере недавние снимки Марго создают именно такое впечатление.

Кадры, на которых артистка в модном нынче слитном купальнике черного цвета плещется в океане в компании возлюбленного, шокировали поклонников. Фанаты отметили, что фигура Марго не так уж безупречна. Стильный наряд для пляжа сыграл с Робби злую шутку. В нем грудь красотки кажется меньше, не подчеркнута талия, да и зад выглядит абсолютно плоским.

Вероятно, артистка просто расслабилась в отпуске и забыла про спорт. Тем более Робби не приемлет никаких диет. В одном из интервью звезда призналась, что не придерживается правильного питания, так как не может отказать себе в фастфуде и пиве.

Добавим, что несмотря на неидеальные формы, Марго смогла очаровать гоолливудского плейбоя Брэда Питта. Актеры работают вместе в картине Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

Публикация от Margot Robbie (@mcrgotrobbies) 26 Июл 2018 в 6:26 PDT

Инсайдеры, знакомые со звездами, сообщили изданию RadarOnline, что Питт оказывает Робби недвусмысленные знаки внимания. Актер так увлекся барышней, что его даже не смущает тот факт, что Марго замужем за помощником режиссера Томом Акерли. Добавим, что девушка славится невероятным чувством юмора и легким нравом, поэтому очаровала всех работников площадки.