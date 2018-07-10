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Пугачева назвала Галкина старичком и отказалась с ним спать

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
В Сети появилось полное интервью Аллы Пугачевой, которое она дала весной актеру Олегу Меньшикову. Примадонна откровенно рассказала о личной жизни.
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Едва Алла Пугачева появилась перед зрителями, зал встал и начал аплодировать. "Вот это я понимаю! Человек еще ничего не сделал, а зал уже встал", – съехидничала Примадонна.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Уже шесть лет артистка счастлива в браке с телеведущим Максимом Галкиным, который значительно моложе ее. Пара воспитывает четырехлетних двойняшек Гарри и Елизавету. Семья живет в подмосковной деревне Грязь, в доме, больше напоминающем замок. Примадонна отметила, что жилище не такое большое, каким кажется снаружи.

"Этот дом настолько хорош, функционален... Для Лизы, для Гарика, для Кристины, для Клавы... Комнаты считаю... Для меня, для мужа, потому что я всегда в разных спальнях сплю – всю жизнь", – неожиданно заявила Пугачева. Меньшиков рассмеялся, а певица продолжила: "Гостевая, для Дэнички, внизу – маленькая сцена-студия... Ну и все".

По признанию Примадонны, она была против, узнав, что Максим хочет строить "этот Диснейленд". "Горгульи у входа... Я даже их боялась! Понимаешь, Макс – такой старичок, заблудившийся в детстве", – отметила Пугачева. По мнению артистки, в Галкине сочетаются детство и мудрость. "Теперь я любуюсь этим", – сообщила Примадонна.

Певица призналась, что они с Максимом очень разные. "У нас абсолютно расходятся вкусы, но мне это все равно безумно нравится, потому что ведь какой парень..." – заключила артистка, буквально сияя от счастья.

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Автор: Наталья Аряева10 июля 2018, 14:19
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