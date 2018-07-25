Маликов затащил разводящегося Шнура в гей-скандал

Дмитрий Маликов попытался объяснить подписчикам, как добиваются успеха в шоу-бизнесе. Большинство из них артиста не поняли, в соцсети разразился скандал.

Две составляющие успеха в шоу-бизнесе известны российскому эстрадному певцу. По версии Дмитрия, это гомосексуализм и "еврейство". "А лучше – ********** (гомосексуальное) еврейство!", – заключил Маликов. Дмитрий пожаловался подписчикам, что ни одной из указанных составляющих в его случае обнаружить не удается.

Объяснений читатели не дождались. Некоторые из них поинтересовались – это что, "дешевый хайп"? Ведь Дмитрий, по мнению его поклонников, достаточно популярен. Другие спросили певца, является ли упомянутый им закон универсальным. "А как же Шнур?", – заметил комментатор. Тут Маликову пришлось признать, что бывают и исключения из правила.

Скандал вокруг твита, опубликованного 25 июля, продолжает набирать обороты. Многи подписчики назвали его отвратительным. По их мнению, певцу удалось одним постом обидеть евреев и ЛГБТ.

А Шнур? — ilona lee (@tweetillo) 25 июля 2018 г.

Напомним, в дни ЧМ-2018, который проходил в России, Дмитрий Маликов поддался общему настроению – и поклялся в случае победы наших футболистов отказаться от самого дорогого. Обещание состричь волосы он дал во время прямого эфира программы "Чемпионат без купюр" на "Матч ТВ". Телеведущий Артем Нечаев также спросил у Маликова, нет ли у него желания написать песню о Черчесове в случае победы России на ЧМ-2018. Певец ответил, что готов на многое.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) 15 Июл 2018 в 7:45 PDT

К счастью (или к несчастью), российские футболисты, хоть и выступили достойно, не позволили певцу лишиться своего украшения. Выход в четвертьфинальную стадию чемпионата россиян очень порадовал – но лишения Маликова волос такой исход не предполагал.