Cтеша Маликова устроила сцену ревности отцу из-за маленького брата

Стефания Маликова приревновала своего отца Дмитрия Маликова к маленькому брату. Недовольство поведением знаменитого родственника девушка выразила в соцсетях.

На днях певец Дмитрий Маликов составил компанию дочери, посетив вместе с ней выставку художника Василия Верещагина, которая проходит в Третьяковской галерее. После этого Дмитрий опубликовал фото в своем профиле Instagram, где написал, что культпоход с доченькой – прекрасно, но лучше – с сыном на футбол. Стефания не посчитала этот комментарий шуткой, девушка приревновала, написав в ответ: "Обидно". Певец сообщение дочери оставил без внимания.

Дмитрий последнее время старается шутить, таким образом демонстрируя чувство юмора своим поклонникам. Бесспорно, ему это удается, вот только Стефания стала явно ревностно реагировать на приколы отца. К примеру, не так давно Маликов опубликовал в личном блоге видео, где признается девочке, что она – приемная. Стефания ответила отцу, что его шутки несмешные.

Поклонники Маликова поддержали девушку и заявили, что шутка вышла очень злой. Тогда как другие фанаты похвалили певца, сказав, что видят в поведении кумира желание быть в тренде.



Напомним, в этом году 48-летний артист снова стал отцом. В середине зимы в известном семействе с помощью суррогатной матери на свет появился сын Елены и Дмитрия, которого назвали Марком. Случившееся событие удивило, но обрадовало поклонников творчества Маликова.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) 9 Июл 2018 в 1:57 PDT

Стефания также была одержима чувством неземной радости: публиковала проникновенные фотографии с малышом на руках и уверяла, что это ни с чем не сравнимое счастье. Но из-за шуток отца Стешу начала мучить ревность.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) 15 Июн 2018 в 3:02 PDT

Однако Стефания также рассуждает о том, что уже выросла из того возраста, когда ревность отца к брату может взять над ней верх. "Уверена, родители относятся к Оле, ко мне и братику одинаково. Представляю себя многодетной мамой. Разве я смогла бы любить кого-то меньше, а кого-то больше?" – отметила она. По мнению дочери артиста, такое просто невозможно.