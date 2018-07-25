49-летняя Дженнифер Лопес выпятила аппетитные формы

В честь праздника красавица устроила пляжную вечеринку. На ней присутствовали только самые близкие люди.



Актриса и певица взбудоражила поклонников фотографией, на которой она отмечает свой день рождения в компании близких и родных. Физическая форма и фигура Дженнифер привела в восторг поклонников и подписчиков. Они отметили, что так выглядеть в 49 лет – большой труд.

На фото Джей Ло и ее гости позируют с бутылками шампанского в руках. Рядом с ней стоит ее возлюбленный – экс-бейсболист Алекс Родригес. Он поздравил звезду с праздником, написав в социальной сети, что рад дарить певице счастье. "Дженнифер нашла радость в том, чтобы делиться с другими. Я надеюсь, что мы можем подарить счастье человеку, который 365 дней в году посвящает нашим детям, семьям и целому миру. Я люблю тебя", – написал спортсмен.

Current birthday situation... yup Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 24 Июл 2018 в 5:06 PDT

Помимо группового снимка, певица опубликовала и другие кадры с семейного отдыха. На фотографии видно, как певица купается в море. Также в профиле Джей Ло появилось видео с зажигательным танцем. В итоге поклонники в один голос заявили, что Дженнифер не выглядит на свой возраст, а ее фигура – просто идеальна.

"Всем бы так выглядеть", – написал подписчик. "Я думаю, ты отмечаешь 18-летие", – пошутил другой. "Как можно держать в 49 лет такой идеальный пресс и иметь такую красивую кожу?!" – спросила поклонница.