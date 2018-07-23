53-летняя Ольга Слуцкер показала шикарную фигуру в купальнике

Предпринимательница Ольга Слуцкер похвасталась подтянутой фигурой. Светская львица выложила в соцсети свои снимки с отпуска.

В своем Instagram Ольга опубликовала фото в формате Stories. В кадре она позирует в крошечном купальнике бежевого цвета с черными кружевами. Слуцкер стоит по щиколотку в воде, а за ее спиной открывается голубовато-серая водная даль.

Поклонники не смогли оставить комментарий непосредственно под фотографией, поэтому принялись одаривать предпринимательницу комплиментами под последним опубликованным постом. Пользователи Сети отметили, что в свои 53 года Ольга потрясающе выглядит.

"Фантастически выглядите (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Прекрасное тело! Это сколько ж надо над собой трудиться, чтобы иметь его(тело)?", "Видно что вы трудитесь в зале, супер выглядите!😍🌹", "Шикарная фигура! 👍", "Какая у вас фигура!!!😱😍😘", – писали восторженные фолловеры.

По признанию самой светской львицы она много времени уделяет своему внешнему виду. Ольга проводит по несколько часов в день в тренажерном зале. Она часто публикует в своем микроблоге фото и видео с тренировок. Также предпринимательница соблюдает специальную диету.

Публикация от @slutsker 22 Июл 2018 в 2:54 PDT

Отметим, что Слуцкер владелица популярной сети фитнесс-клубов. Зимой 2007 года Слуцкер заняла пост президента Федерации фитнес-аэробики России и стала членом исполнительного комитета Международной федерации спорта, аэробики и фитнеса.