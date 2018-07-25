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Галкин послал бестактного Борисова после грязных вопросов о сыне

Дмитрий Борисов. Фото: GLOBAL LOOK press/instagram.com/ddborisov
Сегодня в студии "Пусть говорят" Первого канала вспоминали погибшего актера Владислава Галкина. Два отца артиста – один растил и любил мальчика, другой узнал о нем лишь после смерти – встретились, чтобы почтить его память.
прочитано 1727 раз

Заслуженный артист Борис Сергеевич Галкин, который вырастил Владислава как родного сына, посвятил ему документальный фильм "Он вот такой, Владислав Галкин". Актер мечтает обелить имя умершего наследника. По его словам, пресса затравила Галкина-младшего ради рейтингов.

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Дмитрий Дмитриевич Борисов

Дмитрий Дмитриевич Борисов Телеведущий

Борис Сергеевич вспомнил, как СМИ сообщали, что его сын якобы в невменяемом состоянии устроил дебош со стрельбой в столичном баре. "Я никогда никого не обвиняю, но драться готов. Влад милиционера не избивал. Влад выстрелил один раз и не разбил ни одного бокала и ни одной бутылки, да будет вам известно. Милиционер его оскорбил, на что Влад цепанул его по щеке. Никакую фуражку Влад не топтал – это был навет, и понеслась", - высказался Галкин-старший.

По словам артиста, он жалеет, что его не было рядом в последние минуты жизни сына. "Я уехал на съемки в Санкт-Петербург и там узнал о случившемся. А кто был до моего последнего прихода к нему и после, я не знаю", - с горечью сообщил Борис Сергеевич.

Галкин постоянно чувствует незримое присутствие наследника рядом с собой. "Я живу абсолютным чувством неразлуки с Владиславом. (…) Он никуда не ушел, он здесь", – поведал актер.

Зрители заметили, что Борис Сергеевич сидел как на иголках, ему не хотелось отвечать на вопросы, касающиеся скандальных подробностей личной жизни Владислава. Артист либо умело уводил разговор в сторону, либо тактично отказывался отвечать.

Когда в студии появился Георгий Черкасов из Омска, который считает себя биологическим отцом Влада, Галкин еще сильнее напрягся. Омич приехал на программу, чтобы выразить признательность артисту за воспитание сына. Звезда советского кино сдержанно приняла благодарность Черкасова.

Ведущий Дмитрий Борисов уточнил у Бориса Сергеевича, знает ли он что-нибудь о том, кто настоящий отец Владислава. Видимо, чаша терпения заслуженного артиста переполнилась, и он вежливо послал шоумена подальше. "Дорогой Дмитрий, ответить на это могли бы только два человека, даже, скорее, всего один, но иных уж нет, а те далече... А что касается меня, конечно, спасибо за оказанное внимание, но честь имею кланяться", – выдержанно ответил Галкин и покинул съемочную площадку.

Напомним, семь лет назад, в феврале 2010 года, 38-летний Владислав Галкин скончался при загадочных обстоятельствах. По официальной версии – от острой сердечной недостаточности.

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Автор: Руслана Алексеева25 июля 2018, 17:51

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