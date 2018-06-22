Малахов перед всей страной разоблачил похождения жены певца Жукова

Звезда 90-х Рома Жуков громко разводится с женой Еленой, которая родила ему семерых детей. Супруги кидают друг в друга шокирующими обвинениями и нанимают адвокатов, чтобы делить дорогостоящее имущество.

Роман и Елена уже год не живут вместе. Певец уехал в Сочи, чтобы раскручивать свой ресторан, а его бывшая возлюбленная осталась в Москве с детьми. Елена устала тянуть лямку родительства в одиночку. Она пригласила пока еще мужа поговорить – на программу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".

Жукова первая вошла в студию, она не могла сдержать слез. Женщина посетовала, что супруг ее предал. Мол, она всю свою жизнь посвятила Роману и детям. Елена не сделала карьеру, ограничивала себя в нарядах, не ходила на фитнес и в салоны красоты, у нее никогда не было машины.

Она призналась, что знала, что Роман не хотел быть многодетным отцом. По словам женщины, она рожала для себя.

Многодетная мать допускает, что у певца появилась молодая любовница. Также Елена предположила, что их отношения дали трещину после смерти пятилетней дочери Елизаветы.

Слезам Жуковой не поверил друг Романа продюсер Андрей Разин. Он заявил, что супруга певца – "обычная фанатка", которая пыталась удержать артиста с помощью детей. "Любви у Ромы никакой не было, на первом месте – карьера", – отметил продюсер. "Она решила обзавестись таким количеством детей, чтобы он никогда в жизни не соскочил от нее", – сообщил Андрей.

На съемках появился и Роман. Артист заявил, что от детей он не отказывается, однако дальнейшей совместной жизни с Еленой не хочет. Жуков отметил, что просит от супруги лишь одного: чтобы она не препятствовала его общению с детьми. Артист опасается, что жена может увезти наследников в Америку, так как недавно они получили семейную грин-карту.

"Да пускай шесть детей берет и нянчит! Я этот год нянчилась, теперь его очередь", – бросила Елена в ответ. Женщина отметила, что хочет пожить для себя.

Певец сказал, что обвинения его жены в том, что он оставил ее на улице без средств к существованию, – ложь. Елена живет "в двух квартирах в центре Москвы", также он каждый день перечисляет деньги детям и периодически выкупает из ломбарда заложенное Еленой золото. В подтверждение своих слов Роман показал ведущему Андрею Малахову банковские выписки.

Возлюбленная певца Вадима Казаченко Ирина Аманти была негативно настроена к супруге певца. Женщина заметила, что Елена не понимает, как сложно Роману содержать такую большую семью: "Вы понимали, сколько денег, стоило рожать в каждой стране? Вы не работали, а деньги зарабатывал он. Вы последнего ребенка рожали в Австралии, а это очень далеко". Также Аманти добавила, что Елена – гулящая. "Главная фраза, которую надо было выловить из ее рассказа: "готова оставить детей" и, наверное, "готова уехать с молодым любовником", который ближе ей по возрасту", – отметила возлюбленная Казаченко. "Покажите Юру уже, Елена! Покажите Юру!" – разоблачила Жукову Аманти.