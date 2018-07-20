Виторган пожаловался на жизнь с Собчак

Актер Максим Виторган рассказал, что держит себя в форме с помощью упражнений и диет. Артист признался, что его знаменитая супруга – телеведущая Ксения Собчак ему совсем не помогает в борьбе за идеальное тело.

Максим, отметил, что спорт любит с детства. В юности он пробовал себя в теннисе, боксе, баскетболе, бегал на лыжах и плавал. Теплые чувства к физической активности звезда испытывает до сих пор. Несколько лет назад Виторган нашел себе личного тренера, который теперь помогает ему заниматься.

Актер поведал, что предпочитает силовым нагрузкам аэробные и функциональные. "Я не качаюсь. Практически не занимаюсь с железом, работаю исключительно со своим весом и выполняю различные функциональные и аэробные нагрузки", – рассказал Виторган.

Меж тем Максим добавил, что для того, чтобы не иметь проблем с лишним весом, только походов в спорт зал мало – необходимо придерживаться режима питания. "Вот это мне дается тяжело, особенно когда сбиваешься с ритма из-за плотного рабочего графика, съемок", – признался артист.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) 11 Июн 2018 в 1:52 PDT

Виторган рассказал, что его жена совсем не помогает ему бороться с искушением – вместе они на диетах не сидят. "Мы с Ксенией видимся не так часто и мало времени проводим вместе. Когда встречаемся, нам, честно говоря, не до того, чтобы мы еще обсуждали то, чем мы питаемся", – заметил Максим.

Напомним, Ксения Собчак третья жена максима Виторгана. Пара поженилась в 2013 году, в а 2016 телеведущая родила актеру сына Платона. От первой жены актрисы Викторией Верберг у Максима двое детей: 21-летняя Полина и 17-летний Даниил, сообщает Sobesednik.ru.