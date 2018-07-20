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Шоу-бизнес

"Где взяла такие ножки": Рудковская в красном купальнике поразила красотой

Яна Рудковская. Фото: instagram
Продюсер Яна Рудковская проводит отпуск на фешенебельном курорте в Болгарии. Звезда каждый день демонстрирует отдыхающим точеную фигурку.
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В своем Instagram Яна опубликовала снимок, на котором запечатлена на берегу Черного моря. Рудковская облачена в красный слитный купальник с прозрачными вставками на животе.

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Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Знаменитость облокотилась на будку для спасателей. Под снимком она написала, что теперь готова занять свой пост. "Кто где, а я традиционно у спасательной будки, буду Вашим спасИтелем) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила звезда.

Фолловеры поняли отсылку Рудковской к популярному американскому сериалу 90-х "Спасатели Малибу": в заставке теленовеллы прекрасные девушки в алых купальниках бегут по пляжу для того, чтобы оказать помощь утопающему. Подписчики отметили, что Яна может стать достойной заменой голливудским красоткам: "Яна, Вы как спасательница из Малибу! Выглядите шикарно!!!", "Можно снимать в фильме про спасателей Малибу".

Интернет-обывателей впечатлили длинные и стройные ноги знаменитости. Они приняли слагать продюсеру хвалебные оды. "Вы богиня! У вас шикарная фигура, я о такой мечтаю 😍", "Ноги от ушей 👍🏼👍🏼👍🏼", "Ноги, ах эти ноги....👌", "Вот это НОГИ!!! 👏 Супер!!", "Ноги как всегда улет! Шикарная Яна! Не завидуйте,злыдни😂", "Ноги длинющиеее! Класс)", "Где взяла такие ножки", – не скупились на комплименты почитатели.

Завистники, наоборот, пытались всячески поддеть Рудковскую. Злопыхатели принялись рассуждать, мол, любая, выбрав правильный ракурс, может визуально удлинить себе конечности на снимках. "Встала на цыпочки да плюс фото снизу вверх. Вот и получились "растянутые ноги", "надо уметь чуть ниже камеру опустить и отойти, постоянно мужа учу ))) на селфи конечно ног не видно будет 😂 ни длинных – ни коротких 😁", "Снято снизу, вот и эффект такой, ноги отличные! Фигура тоже👍🏻", – отмечали фолловеры.

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Автор: Руслана Алексеева20 июля 2018, 20:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарный отдых Рудковской и Плющенко

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