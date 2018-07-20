"С годами становится только хуже": Земфира откровенно о своем состоянии

Земфира Рамазанова решила ответить на два волнующих общественность вопроса. Одна из самых необычных исполнительниц отечественной эстрады призналась, что не знает, когда именно презентует новые песни, и сообщила, что совершенно точно не даст интервью Юрию Дудю (и не только ему).

Земфира Рамазанова активизировалась на своей страничке в социальной сети Facebook. Обычно месяцами (если не годами) молчащая певица неожиданно обратилась к многочисленным поклонникам, решив прояснить ситуацию вокруг своей персоны. В частности, артистка рассказала о новых песнях.

"Новый материал , когда он выйдет – я не знаю . песни есть , периодически я к ним возвращаюсь , но не чувствую всепоглощающего желания доделать их и выпустить . не знаю почему так . и не понимаю , как заставить себя , мне всегда казалось , что это должен быть естественный процесс . поэтому ни дат , ни чего -то еще я сказать не могу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила Земфира.

Артистка дала понять, что фанатам и прочей заинтересованной общественности не стоит мечтать о том, что в ближайшее время выйдет интервью с ней у одного из самых популярных журналистов – Юрия Дудя. "Я не даю интервью . вообще . мне это не нужно и сам процесс вгоняет меня в жуткий стресс . с годами становится только хуже", – призналась певица.

Ранее Рамазанова прокомментировала шумиху, которая поднялась после ее высказывания о двух восходящих звездах – Гречке и Монеточке. "Если мне не нравится внешне человек , то я говорю , что не нравится . музыкой занимаются миллионы людей . "лукизм"– жуткое слово . есть те , кто мне нравятся и есть те , кто не нравятся", – заявила Земфира.

Интересно, что многие подписчики, прочитав записи певицы, высказали предположение, что страничку артистки взломали хакеры. "Взломали страничку – 1000000%", "Да, почерк и манера не Земфиры. Согласна с Вами", "Да да, она всегда была и остается закрытой , а здесь уже 2 поста за два дня", "Кто взломал Зему?" – задались вопросом фанаты.