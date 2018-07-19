Земфира жестко прошлась по Монеточке и Гречке

Певица Земфира высказалась о популярных молодежных исполнительницах Гречке и Монеточке. Звезда не очень довольна новыми кумирами российских юношей и девушек.

На странице певицы Земфиры "ВКонтакте" появился пост с критикой поп-исполнительниц. "Выскажу мнение – написала артистка – Гречка – очень плохо", – сообщила Земфира и добавила, что у девушки плохой голос и непрезентабельная внешность. "Воспринимать сложно – петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая", – жестко подытожила артистка.

Ниже Земфира отметила, что у Монеточки отличные песни. По мнению звезды, девушка выглядит намного лучше Гречки. Однако ее вокальные данные оставляют желать лучшего: но голос – омерзительный. Вокальный тембр тот же инструмент. Если он приятен, можно петь всякую чушь – пример: Жанна Агузарова. В финале обращения Земфира пожелала обеим артисткам удачи.

Публикация от Фан паблик о Земфире (@fansofzemfira) 19 Июл 2018 в 3:40 PDT

Некоторые поклонники исполнительницы отметили в комментариях, что возможно аккаунт звезды был взломан. Другие же написали, что говорить о внешности в данном случае не очень правильно, так как красота и уродство -это очень субъективные категории. "Хех, даже как-то не привычно видеть столь открытое оценивание внешности, я уважаю это, но внешность – это как раз то, что выбрать невозможно, а если вы говорите про сценический образ, то тогда я согласна полностью", - написала одна из фанаток.

Через несколько часов артистка ответила на обвинения. "Если мне не нравится внешне человек, то я говорю, что не нравится. Музыкой занимаются миллионы людей . "Лукизм"– жуткое слово. Есть те, кто мне нравятся и есть те, кто не нравятся. вам не нравлюсь я? Нас*** ", - грубо ответила поклонникам Земфира.