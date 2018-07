Меган Маркл в дырявом халате крупно опозорилась

Меган приехала в Coworth Park Polo Club в Аскоте в сопровождении подруги – теннисистки Серены Уильямс. Девушки поддерживали принцев с трибун. Герцогиня Сассекская была в отличном расположении духа, она резво болтала с приятельницей и ее мужем Алексисом Оганяном.

Для нового выхода в свет Маркл выбрала клетчатый сарафан от Shoshanna Ashland из натуральной ткани со специальными дырочками – перфорацией для циркуляции воздуха, очень напоминающий халат. Белую шляпку с темной лентой Madewell x Biltmore и босоножки Sarah Flint Grear.

Платье превосходно сидело на Меган, однако народ счел, что жене принца негоже в подобном виде появляться на публике. В соцсетях британцы заявили, что Маркл в очередной раз крупно опозорилась.

Между тем отметим, что актриса приехала на состязания не напрасно – команда принца Гарри разбила противников со счетом 5:2. Все собранные от игр средства монаршие особы планируют отдать на благотворительность.

Добавим, что супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон на мероприятии так и не появилась. Вероятно, она осталась дома присматривать за детьми.

Хотя, возможно, дело совсем не в том, что с детьми Миддлтон некому посидеть. В западной прессе то и дело появляется информация о том, что Маркл и Миддлтон не могут найти общий язык.

#New pic of The Duchess was joined by her close friend Serena Williams and her husband Alexis Ohanian at the Audi Polo Challenge to support Prince Harry & Prince William 30th June 2018 #PrinceHarry #meghanmarkle #HarryAndMehgan #dukeharry #duchessmegan #dukesussex pic.twitter.com/CNQC0Cf8jt