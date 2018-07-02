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Шоу-бизнес

Меган Маркл в дырявом халате крупно опозорилась

Меган Маркл. Фото: GLOBAL LOOK press/Pool
Принцы Гарри и Уильям приняли участие благотворительном матче по поло Audio Polo Challenge. За наследников королевы болела Меган Маркл.
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Меган приехала в Coworth Park Polo Club в Аскоте в сопровождении подруги – теннисистки Серены Уильямс. Девушки поддерживали принцев с трибун. Герцогиня Сассекская была в отличном расположении духа, она резво болтала с приятельницей и ее мужем Алексисом Оганяном.

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 Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Для нового выхода в свет Маркл выбрала клетчатый сарафан от Shoshanna Ashland из натуральной ткани со специальными дырочками – перфорацией для циркуляции воздуха, очень напоминающий халат. Белую шляпку с темной лентой Madewell x Biltmore и босоножки Sarah Flint Grear.

Платье превосходно сидело на Меган, однако народ счел, что жене принца негоже в подобном виде появляться на публике. В соцсетях британцы заявили, что Маркл в очередной раз крупно опозорилась.

Между тем отметим, что актриса приехала на состязания не напрасно – команда принца Гарри разбила противников со счетом 5:2. Все собранные от игр средства монаршие особы планируют отдать на благотворительность.

Публикация от Syd Scott Entertainment (@ssenttv)

Добавим, что супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон на мероприятии так и не появилась. Вероятно, она осталась дома присматривать за детьми.

Хотя, возможно, дело совсем не в том, что с детьми Миддлтон некому посидеть. В западной прессе то и дело появляется информация о том, что Маркл и Миддлтон не могут найти общий язык.

Соперничество молодых женщин очень злит их мужей. Принцы планировали, что после женитьбы они будут дружить семьями и часто проводить время вчетвером. Видимо, мечтам молодых людей не суждено сбыться. С каждым днем отношения герцогинь только ухудшаются. Что очень расстраивает и злит братьев. К примеру, недавно американское издание InTouchWeekly сообщало, что Кейт очень разозлилась, когда узнала, что новые апартаменты Меган и Гарри будут больше по квадратным метрам, чем их квартира. 

Автор: Руслана Алексеева2 июля 2018, 20:20
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Потрясающие кадры венчания принца Гарри и Меган Маркл

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