Возбужденный народ бьется в экстазе от Глюк’oZы в микрокупальнике
Кадры сняты во время фотосессии. Наталья позирует у песчаного холма, демонстрируя полуобнаженную "самую красивую *опу".
Для работы с фотографом Глюк’oZa выбрала шикарный белый купальник весьма оригинального кроя – две полосочки впереди, одна – сзади. Малюсенькие клочки ткани едва прикрыли роскошную грудь, зато очень выгодно подчеркнули пятую точку певицы.
Видео сопровождает композиция группы "Ленинград" "Ты ***на". Ионова могла бы стать главной героиней клипа на данную песню. Некоторые даже решили, что Сергей Шнуров решил с помощью Глюк’oZы реанимировать музыкальное творение и снимает новое видео.
К слову, поклонникам Натальи кадры очень понравились. Народ явно возбудился от вида красотки-певицы и осыпал ее комплиментами. Большинство фанатов, конечно же, отметили шикарные округлости Ионовой.
"Как Вы мне нравитесь! Красивая, сексуальная, в то же время естественная (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вот это Опа", "Красотка супер", "Ионова, ты секси", "Просто хулиганка", – написали поклонники на странице Глюк’oZы в соцсети .
Певица вернулась в столицу
Женщина опубликовала трогательное фото
Артистка обнародовала свежую фотографию
Певца просят избавить мальчика от грязи