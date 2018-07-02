Милана Кержакова угрожала выбросить сына из окна

Семейную драму Александра и Миланы Кержаковых разбирали на телеканале "Россия 1". В студии программы "Прямой эфир" виновники скандала так и не появились, однако была обнародована запись приватной беседы футболиста и его жены.

Ведущий программы Андрей Малахов заявил присутствующим, что в распоряжении редакторов телепрограммы появилась аудиозапись интимного телефонного разговора Миланы и Александра. Как она попала к ушлым телевизионщикам, шоумен не пояснил.

Беседа супругов начинается с требования молодой матери разрешить ей встречи с сыном. Она уверяет мужа, что вылечилась.

"Я не верю тебе! – отвечает Кержаков и продолжает: – Твои разговоры на тему того, что ты готова выбросить ребенка из окна, до того момента, когда ты уехала туда (в клинику. – Прим. ред.) или тебя определили, – это будет или нет продолжаться? Я не знаю, насколько тебя вылечили. Тебя определили в клинику, в том числе из-за того, что ты была психически нездорова, ты употребляла что только возможно. Ты можешь наплести всем, что я тиран и не даю тебе видеть ребенка, а в итоге не давала ребенка видеть мне твоя мать. И с топором на меня набрасывались по ее инициативе. И она это не отрицала".

После футболист добавил: если Милана действительно пришла в себя, то он не будет препятствовать ее свиданиям с ребенком. Александр выразил желание поговорить с лечащим врачом супруги и посмотреть официальную выписку из больницы. Девушка ответила, что согласна предоставить необходимые документы.

В той же беседе Кержакова отметила, что не понимает, почему Александр уходит от нее. Она не хочет разводиться. Спортсмен не стал комментировать желание девушки сохранить брак, он попросил супругу вернуть ему деньги. "Не воруй то, что тебе не принадлежит, – сказал ей Кержаков. – Я не прошу брать наши деньги. Мои деньги возьми и привези, пожалуйста, их мне, потому что это мои деньги и к тебе они не относятся".

Молодая мама отметила, что в таком случае она останется без средств к существованию. Сдерживая раздражение, Александр попросил привезти ему только "его деньги", а "остальные" средства, которые были нажиты во время их совместного проживания, они поделят пополам.

Милана не унималась; судя по всему, в этой ситуации материальная сторона вопроса – лишь предлог удержать любимого рядом. "Мне насрать на эти деньги, мне насрать на это все! Я хочу объяснить тебе, что моя большая проблема заключается в том, что несмотря на то, что прошло такое огромное количество времени, вот уже практически полгода я не могу тебя разлюбить", – сообщила девушка напоследок.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) 30 Июн 2018 в 2:15 PDT

Ознакомившись с записью, Малахов пришел к выводу, что, возможно, семью Кержаковых еще можно спасти. Он предложил присутствующим подумать, как помочь звездным супругам найти общий язык.

Напомним, 28 июня жена Александра Кержакова Милана объявила, что муж отобрал у нее их общего сына Артемия. По словам заплаканной девушки, спортсмен буквально похитил мальчика и с тех пор не дает матери видеться с ним.

Милана призналась, что проблемы в семье начались после смерти ее отца – сенатора Вадима Тюльпанова. Убитая горем молодая женщина не нашла поддержки у мужа, который, к слову, ей изменял. Милана не отрицает, что тоже виновата, что ее брак разваливается. В какой-то момент она начала употреблять сильнодействующие препараты и запрещенные вещества, отчего совсем потеряла над собой контроль. Несколько месяцев девушка проходила реабилитацию в наркологической клинике.