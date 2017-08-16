Внебрачная дочь Магомаева совершила попытку самоубийства

Девушка претендовала на часть наследства легендарного артиста. А в итоге устала бороться за свои права и имя.

Муслиму Магомаеву 17 августа исполнилось бы 75 лет. И, как водится у знаменитостей, аккурат к этой дате "всплыла" тайная любовница певца вместе с внебрачной дочерью. Риелтор из Смоленской области Ирина Короткова заявила, что родила от артиста.

"Наша встреча случилась в баре московской гостиницы "Савой" в 1993 году, – рассказала она. – Неподалеку за столиком сидели Алла Пугачева и Александр Буйнов, затем появился Муслим. У меня музыкальное образование, я решила сыграть на фортепиано. Он сидел за столиком, хлопал мне. Я поманила пальчиком – лень было вставать. Он подошел, поздоровался. Мы проговорили всю ночь..."

По словам Коротковой, они виделись еще пару раз, а очередное свидание в номере гостиницы закончилось беременностью. Певец якобы не признал внебрачную дочь, и все, включая его жену Тамару Синявскую, подняли девушку на смех. Из-за этого Вероника недавно пыталась покончить с собой.

Она решила пройти ДНК-тест, который подтвердил бы факт родства с великим артистом. "Единственный из всех на тест согласился племянник певца Юрий Магомаев. Веронике он приходится не таким уж близким родственником – сводным двоюродным братом. Экспертиза показала 24% совпадений. По международным стандартам они не чужие друг другу!" – цитирует Короткову "КП".