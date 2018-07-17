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Шоу-бизнес

Кудрявцева пожаловалась Гузеевой на Володину

Лера Кудрявцева и Лариса Гузеева. Фото: Dni.Ru
Лера Кудрявцева рассказала о неприятном инциденте с известным астрологом Василисой Володиной. По словам телеведущей, той не понравилось, что она употребила ненормативную лексику.
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Все началось с того, что Лера Кудрявцева на своей официальной страничке в социальной сети Fаcebook бросила клич, попросив подписчиков рассказать ей о нянях-филиппинках. Телеведущая уточнила, что женщина, которая смогла бы приглядывать за малышом, нужна ей только на год. А также Лера успокоила встрепенувшихся фанатов, что ее еще рано поздравлять.

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Среди комментаторов оказалась актриса и ведущая передачи "Давай поженимся" Лариса Гузеева. "у Василисы, моей соведущей, она счастлива", – сообщила она. В ответ Кудрявцева рассказала о неприятном инциденте, который произошел у нее с Василисой Володиной. "Лорик твоя Василиса после слова " Б*** или с*** " не помню точно, написала мне гневное послание и демонстративно удалилась из Инстаграмма (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – поведала телеведущая.

Гузеева пришла в неописуемое удивление. "да ты что! Телевизор случайным людям сносит голову. Гневное письмо взрослой бабе – это глупо", – высказалась актриса. Между тем подписчики неоднозначно отозвались о компетенции филиппинок в вопросах воспитания детей. Кто-то отметил, что такие женщины хороши в работе по дому, другие раскритиковали их, а третьи похвалили.

Напомним, слухи о том, что Лера Кудрявцева ждет ребенка, муссировались в СМИ с тех пор, как она вышла замуж за молодого хоккеиста Игоря Макарова. Однако шли годы, а детей у пары не было. Лишь несколько месяцев назад наблюдательные журналисты обратили внимание, что Лера стала носить свободные наряды. Затем выяснилось, что она не сможет вести важное музыкальное мероприятие, которое вела годы. Тогда стало известно, что Кудрявцева в силу своего интересного положения не в состоянии работать много часов на ногах.

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Автор: Наталья Аряева17 июля 2018, 16:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

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