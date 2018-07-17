"Счастье есть": Кудрявцева показала интимное видео

Лера Кудрявцева скоро родит второго ребенка. Пока же телеведущая наслаждается декретом и... массажем ног.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Лера Кудрявцева опубликовала короткое видео, на котором запечатлела собственные ноги и профессиональную работу массажиста, который корпит над ней. "Массаж для ног. Счастье есть", – подписала ролик довольная Лера.

Поклонники высказали различные пожелания телеведущей и начали обсуждать, полезен ли массаж во время беременности. Кто-то предположил, что, возможно, Лера прибегла к процедуре по необходимости, дескать, на поздних сроках у многих женщин начинаются отеки.

Отметим, на протяжении нескольких недель Кудрявцева находится в декретном отпуске. Свободное время телеведущая проводит за просмотром сериалов. Об этом недавно рассказала сама Лера. Она призналась, что "подсела" на популярный турецкий сериал.

"То, что я сейчас напишу – правда (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Мне наверное должно быть дико стыдно в этом признаваться . Но я признаюсь . 43 серия Турецкого сериала " Великолепный век". Все плохо , да ?" – написала телеведущая в своем аккаунте в Facebook.

Лера отметила, что впервые в жизни решила "чисто из любопытства" посмотреть, "что за дичь". В итоге ее "затянуло". А еще телеведущая пожаловалась, что мучается мигренями. "Помогите найти бабку, ну которая пошепчет и головная боль пройдет . Сил нет больше 😞 умоляю не надо рекомендовать таблетки , тряпочки на голову , ванночки для ног и прочую лабуду . Прошла все уже мне кажется , от неврологов в Германии , остеопатов и Нитки на башке . Сил нет :((( дайте бабку – говоруху или как они там называются :(((", – написала она. Фанаты немедленно насоветовали ведущей кучу лекарств и прочих препаратов, в том числе из нетрадиционной медицины. Нашлись и те, кто предположил, что мигрень Леры связана с ее беременностью.