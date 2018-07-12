Беременную Кудрявцеву бросили ради известного телеведущего

Телеведущий Андрей Малахов дал откровенное интервью. Шоумен рассказал о том, как ему удается делать одно из самых популярных шоу в стране.

Андрей заметил, что в новом телевизионном сезоне передачи "Прямой эфир", что выходит на канале "Россия 1", он выступит не только в качестве ведущего. У Малахова новая руководящая должность.

Шоумен уверен теперь одна из его главных задач – это создание эффективной команды. Теперь в редакции программы работает смешанная рабочая группа. Некоторых профи удалось переманить от беременной Леры Кудрявцевой, которые бросили ее программу "Секрет на миллион" и перешли к Андрею. "Большая часть коллектива, который раньше работал на "Прямом эфире", объединилась с теми, кто пришел со мной. Плюс добавились редакторы, делавшие программу "Секрет на миллион". И поначалу это было как поженить "Мерседес", "Ауди" и BMW. Но надо слышать свою команду, понимать, чего они хотят. Проводим совместные чаепития, разговариваем", – отметил Малахов.

По словам телеведущего за качество контента, он лично отвечает перед телезрителями. "Для меня важно оставаться оригинальным, независимым и не помечать словом "эксклюзив" сюжеты, которые уже десять раз обмусолили. Не надо обманывать зрителя! И если я пишу слово "эксклюзив", то я действительно понимаю – такого еще не видел никто", – сообщил шоумен.

Публикация от @malakhov007 7 Апр 2018 в 8:57 PDT

Малахов отмечает, что старается найти такую тему, которая будет интересна всем. Для того чтобы угодить публике он и его команда работает сутками. Они изучают своего зрителя и находят именно то, что точно зацепит за живое.

Шоумен заявил, что именно он придумал обнародовать результаты ДНК-тестов в эфире шоу. "Этот ход, кстати, многие сейчас используют. Также эксплуатируют идеи программы "Детектор лжи", к которой я имел непосредственное отношение. Я борюсь с самим собой. Каждый раз приходится придумывать что-то новое, чтобы и мне было интересно. Прекрасно понимаю, что конкуренты это потом подберут и будут топтаться на месте. Получается игра в одни ворота, но это удел всех, кто в этой гонке впереди", – цитирует Малахова издание "Московский комсомолец".