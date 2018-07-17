"Грязь, ложь, лицемерие!": бывшая жена Серова плюнула в Малахова

Эксклюзив Интервью Басков в Витебске побил Киркорова Аллегрова рассказала о потере невинности Дом-2

Выбор читателей

Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
Семенович впервые рассказала о дочери Жанны Фриске
Страшное видео с места гибели звезды "Дома-2"
Запрет жениться на Бузовой разозлил Киркорова
После бессовестной выходки Тимати грозит арест
"Завтра рожать": изменившаяся Собчак вышла на сцену с мужем
партнеры
Вторник 17 июля
Лента новостей
11:29
Житель Архангельска позвал няню на собеседование и задушил
11:11
Кормящая мать с голой грудью вышла на подиум
11:09
Уфимцы не поделили счет и устроили стрельбу в ресторане
10:55
Страшный смерч и грозу в Сочи сняли на видео
10:55
Сургутянин устроил истерику на карнизе балкона
10:34
Киев спрятал сотни танков на секретной базе (видео)
10:33
Политик грязно и пошло отомстил супруге-ябеде
10:30
Плавающую под Нижним Тагилом "Ниву" сняли очевидцы
10:00
Почему люди не умеют радоваться и что с этим делать
09:54
Сюрприз от Трампа: президент США ввел своих советников в ступор
09:45
На Кипре вступили в силу изменения в программу гражданства за инвестиции
09:43
Легендарный актер скончался в возрасте 81 года
09:28
Житель Казани с ножом напал на полицейского
09:23
Макрон бросил престарелую жену ради сексуального президента Хорватии
09:14
Украина расщедрилась и предложила России газовую скидку
09:11
В Башкирии двухлетний мальчик съел виноград и умер
08:41
Позор и ошибка: как Запад отреагировал на рукопожатие Путина и Трампа
08:30
Жена знаменитого музыканта избежала наказания за убийство дочерей
08:29
Москва резко предупредила Киев и Тбилиси
22:00
Трампа "распяли" за встречу с Путиным
21:55
Туринская плащаница оказалась подделкой
21:33
Ссоры и предательства: раскрыты скандальные тайны внука Брежнева
21:19
Трамп жестоко обманул Путина в Хельсинки
21:12
США хотят через Интерпол добиться выдачи 12 россиян
20:53
51-летняя Ксения Стриж впервые стала мамой
20:27
Названы самые распространенные виды рака в России
20:23
"ЕР" займется уставами предприятий
20:06
Шепелев раскрыл настоящее имя Сергея Зверева
20:01
"Все скептики ошиблись": Запад восторгается ЧМ-2018
19:42
Активистка Pussy Riot получила 15 суток за беготню в финале ЧМ-2018
19:27
Новая ТВ-передача: нарколог призвал учить россиян пить водку
19:21
Трамп вынудил Путина повториться
18:57
Дзюба утер нос Месси
18:35
Флиртовавший с моделью принц Уильям взбесил Кейт Миддлтон
18:35
Порошенко "рассекретил" план Москвы по захвату Мариуполя
18:33
Известный спортсмен найден мертвым
18:11
Одни африканцы: Кожевникова устроила расистский скандал
18:05
"Время никого не щадит": изможденная Сати Казанова ошарашила народ
17:58
Известный блогер получил условный срок за шутки про Коран
17:52
Госдума упростит въезд в Россию для иностранных болельщиков
17:50
Девушка записала видео с лопнувшей в животе капсулой кокаина
17:44
Шоумен Лаки Ли призвал Путина и Трампа восстановить мир
17:28
Забастовка из-за трансфера Роналду собрала пять человек
17:27
Новый удар по Крыму: сервис Booking забанил полуостров
17:15
Мощный взрыв в Москве обрушил здание
17:12
Опоздавший Путин довел до исступления CNN
17:00
Анфиса Чехова заинтриговала сообщением о дочери и новом муже
16:55
Расплывшаяся Максакова закрывает живот руками
16:52
"Я был взбешен": хорватский футболист разорвал провокатора из Pussy Riot
16:44
"Единая Россия" возвращает соотечественников
16:25
Не та, за кого себя выдавала: подруга раскрыла секреты покойной звезды "Дома-2"
16:23
Трамп жестко обошелся с Путиным в Хельсинки
16:13
США нашли причину для ядерной войны с Россией
16:09
Ревва после грязных обвинений не явился в суд
15:56
Встреча Путина и Трампа началась с потасовки
15:56
"И я, и Денис давно покаялись": Яковлева оправдала сына-фрика
15:54
Как построить туалет на даче
15:30
Беглый Депардье одурачил Россию на деньги
15:07
72-летний Якубович оголился в передаче Первого канала
15:06
Почему АвтоВАЗ отказался от производства Lada Priora
14:55
Самые искрометные шутки о ЧМ-2018
14:45
Почему стареет кожа
14:34
Россиянам пообещали небывалый рост пенсий
14:14
Трамп сбежал от Путина перед исторической встречей
14:11
Опубликованы кадры с места смертельного ДТП под Ростовом
14:09
"Я в одиночестве остался": Агутин сделал заявление в свой юбилей
14:05
Порнозвезда Беркова назвала самого сексуального футболиста российской сборной
13:51
Под Нижним Новгородом подростки залезли на поезд и получили удар током
13:50
Стали известны тайные подробности встречи Путина с Трампом
13:41
Есть дела поважнее: Елизавета II пропустила крестины младшего сына Кейт Миддлтон
13:32
Лобода об отце второго ребенка: Какой он артист, знает весь мир
13:24
В Волгограде из-за ливней введен режим ЧС
13:18
Беременной звезде "Дома-2" стало дурно от слов жениха об аборте
13:16
Сухой Путин на финале ЧМ возмутил Запад
13:07
"Я сдохну без работы": что случилось с легендарной Светланой Моргуновой
13:07
Внук взбесился и зарезал 87-летнюю старушку
12:54
В Люберцах из горящей квартиры спасли людей
12:50
Униженная Бледанс приползла к Хабенскому
12:36
Брошенный Абрамовичем Первый канал подобрала Кабаева
12:33
Садальский рассказал о детях Сердюкова и Васильевой
12:18
Москвичей предупредили об опасности
12:10
Пять лучших голов ЧМ-2018
12:06
Перед встречей Путина и Трампа случилось ужасное ЧП
12:04
Грудинин подло вышвырнул венчанную жену после шоу Малахова
12:00
Тарасов оставил новорожденную дочь без дома
11:55
В страшной аварии под Ростовом погиб ребенок
11:41
Большой Фестиваль Италии пройдет в саду Эрмитаж
11:36
В Москве рабочему оторвало ногу при падении с высоты
11:26
В России с размахом отметили День металлурга
11:18
Объятия Путина и президента Хорватии вызвали истерику на Украине
11:16
Триумф сборной Франции на ЧМ-2018 обернулся трагедией
11:09
Пенсионерка выпила и зарезала наглого гостя
11:09
Найден элементарный способ профилактики рака
11:03
Куда пропал "босоногий мальчик": Леониду Агутину – 50
11:01
Cенсационное признание Панайотова: Лепс – это мой родной отец
10:52
Еле вырвавшаяся Ахеджакова: Меня чуть не прибили
10:51
Россиянка облила болтливую подругу кислотой
10:42
Лучше сыграть в поло: принц Уильям наплевал на Трампа
10:25
Кремль крепко приложил спешащего к Путину Трампа
10:21
"Не суждено увидеть даже внуков": шаман предупредил о скором конце света
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Финал ЧМ-2018 омрачила подлая провокация Pussy Riot
Шепелеву досталось за "девчачье" воспитание Платона
Грудинин подло вышвырнул венчанную жену после шоу Малахова
Принципиальная Пугачева вышвырнула полезшего на "Евровидение" Рогожина
51-летняя Ксения Стриж впервые стала мамой
"Это грязно!": Малинин вспылил из-за скандала с Зарубиной
Шоу-бизнес

"Грязь, ложь, лицемерие!": бывшая жена Серова плюнула в Малахова

Андрей Малахов Кадр 1tv.ru
Бывшая супруга певца Александра Серова Елена Стебенева высказалась о передаче Андрея Малахова, где якобы нашли ее дочь, которую та считала мертвой 20 лет. Однако в студии выяснилось, что девушка ей чужая, и теперь Елена винит в обмане Андрея и его команду.

Продолжение: Сексуальная Пелагея утерла нос скромнице Подольской
прочитано 5472 раза

Разгромный пост Елена Стебенева выложила на своей страничке в социальной сети Instagram. "Грязь, ложь, лицемерие! Это все в программе господина Малахова!!! Я не смотрю его в****ы, я их сторонюсь, что бы не запачкаться (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заявила бывшая жена Александра Серова.

ПО ТЕМЕ

Дочь Александра Серова не пустили на свадьбу к сестре

С груди дочери Серова сползло платье прямо во время свадьбы

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

"Я помню, как приехали ко мне его редакторы и сказали мне, что моя дочь жива!!!! Как врали мне! Как я жила той надеждой, как рвала свою душу!!! Как рыдала перед камерой, как верила их словам! Как потом посмотрела передачу Малахова с ДНК "моей" дочери, и как потом чуть не умерла!!!! В прямом смысле!!!" – эмоционально высказалась Стебенева.

Доброжелатели посоветовали Елене посмотреть шоу Андрея, которое вышло в эфир 12 февраля. Передача была посвящена ДНК-тесту Серова. На программу собрали людей, которые могли оказаться внебрачными детьми артиста.

Стебенева пришла в ужас. "Я смотрела и меня мутило, мутило от каждой фразы Малахова! Мне хочется сейчас помыться,встать под душ и чтобы струи воды смыли с меня всю эту пакость которую я увидела и услышала!У меня слов нет, только рвотный рефлекс! Хочу задать только один вопрос господину Малахову: у Вас что то человеческое осталось?" – спросила она.

Подписчики поддержали Елену. "Он может и сам этого не хочет, но рейтинги это его хлеб. Вот этого тоже не пойму..ты же сам отец и долго ждал сына,а с чужими чувствами играет", "Видно ничего Святого у него и его команды не осталось", "Леночка я думала, что у вас опять что то случилось, слава Богу нет, а это мелочи это всего лишь пиар, деньги и безчеловечие и радует одно, что не в ваш адрес", – высказались поклонники.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене"

Автор: Наталья Аряева17 июля 2018, 09:44

комментарии

Политика

Позор и ошибка: как Запад отреагировал на рукопожатие Путина и Трампа
Москва резко предупредила Киев и Тбилиси
Трампа "распяли" за встречу с Путиным
Трамп жестоко обманул Путина в Хельсинки

Шоу-бизнес

"Что сделали с Аллой?": Пугачеву не узнали на фото
Сексуальная Пелагея утерла нос скромнице Подольской
"Грязь, ложь, лицемерие!": бывшая жена Серова плюнула в Малахова
Звезда "Дома-2" ослепла на один глаз после кровавой бойни

Проишествия

"Как чучело": изуродованный труп на заборе держит в страхе москвичей
Опубликовано видео освобождения миллионера из плена цыган
Известного блогера изнасиловали возле Чернобыльской АЭС
Возлюбленный погибшей королевы красоты покончил с собой

Lifestyle

Брошенный Абрамовичем Первый канал подобрала Кабаева
Братья Верники решились на серьезный разговор с друзьями Вайкуле
Владимир Этуш экстренно госпитализирован
В Сети опубликовали новую серию "Простоквашино" (видео)
Шоу-бизнес

Григорий Лепс опозорился на свадьбе друга

Артист попал в неловкую ситуацию
Шоу-бизнес

"И я, и Денис давно покаялись": Яковлева оправдала сына-фрика

Актриса рассказала о странностях наследника
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" ослепла на один глаз после кровавой бойни

На телепроекте произошел возмутительный инцидент
Шоу-бизнес

"Грязь, ложь, лицемерие!": бывшая жена Серова плюнула в Малахова

Елена Стебенева высказалась о шоу телеведущего

Гороскоп

Астрологический прогноз с 16 по 22 июля 2018 года
Совет на выходные
Гороскоп самых пьющих знаков зодиака
У мужа-турка Ани Лорак нашли другую женщину

Фоторепортажи

Куда пропал "босоногий мальчик": Леониду Агутину – 50
Самые яркие кадры закрытия ЧМ-2018
Как звезд дразнили в детстве
Люди со странными лицами захватили Голливуд

Спорт

"Все скептики ошиблись": Запад восторгается ЧМ-2018
Дзюба утер нос Месси
Одни африканцы: Кожевникова устроила расистский скандал
"Я был взбешен": хорватский футболист разорвал провокатора из Pussy Riot

Регионы

Беглый Депардье одурачил Россию на деньги
Ожоги 12% тела: мать с сигаретой спалила коляску с грудным ребенком
Российская фотомодель умерла от рака
Мужчина спрятал труп подруги в шкафу и закатил вечеринку
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru