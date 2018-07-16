"И я, и Денис давно покаялись": Яковлева оправдала сына-фрика

На международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" Елена Яковлева приехала со спектаклем "Территория любви". Перед выходом на сцену с актрисой встретился корреспондент Dni.Ru.



Первую татуировку сын Яковлевой Денис Шальных сделал еще в подростковом возрасте – набил на руке портрет любимой собаки Дика. Елена тогда даже умилилась: ну надо же, какая трогательная любовь! "Я еще тогда поинтересовалась: "Больно было?" – рассказывает звезда. Сын признался, что очень.

Актрисе тогда даже в голову не могло прийти, что скоро около 80% тела ее мальчика исчезнет под сплошным слоем рисунков и надписей. И сегодня пресса называет Дениса за его разукрашенное тело фриком.

"Пусть это будет на совести тех, кто придумал такое определение, – вздыхает Яковлева. – И я, и Денис давно покаялись, что это случилось в его жизни. Сейчас он очень жалеет, что сделал эти татуировки. Но каждый человек должен умнеть и взрослеть сам. Я свои мозги в тот момент не могла ему вложить".

По числу татуировок сын Яковлевой вполне может состязаться с певцом и бизнесменом Тимати. "Что вы, Тимати нервно курит в углу, ему еще украшать и украшать себя!" – заявила Яковлева Dni.Ru.

Гроб на лице и надпись "Пустота" на лбу, три шестерки у глаза, розы с шипами на шее, затейливые замки на животе и сплошняком черная рука... На все это Елена смотрит философски. "Ну, есть у мальчика такой изъян – татуировки… Хотя он уже созрел, чтобы их вывести. Но выжигать тату в тысячу раз больнее, чем наколоть. Я узнавала, сейчас разрабатывают состав, который вводят в татуировку и он разрушает краску. Надеюсь, этим открытием скоро можно будет воспользоваться", – рассказывала актриса ранее в интервью журналу "Откровения звезд".