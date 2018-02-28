Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика

Наследник актрисы Елены Яковлевой, 26-летний Денис Шальных татуирован с головы до пят. И помимо эпатажного внешнего вида, ему гордиться нечем. Недавно парень бросил обучение в Британии и вернулся в Москву, заявив, что пока не знает, кем хотел бы работать. Одно время он увлекался бодибилдингом, однако и это занятие оставил.



Многочисленные татуировки единственный сын актрисы делал в юности, выражая свой социальный протест. К примеру, не понравилась какая-то передача – обзавелся наколкой ее ведущей с надписью "Ужас".

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"Я категорически против татуировок, – цитирует Елену "Телепрограмма". – Но так случилось. Это мой любимый ребенок, единственный. Он добрый, не пьет, не курит и никогда в жизни не пробовал, занимается спортом. Да, была эта ошибка – татуировочная… Однажды на Новый год он всей семье заказал подарки, ждал, а они пришли почтой только через два месяца. Он пошел и сделал татуировку "Русская почта", чтобы запомнить, как это было плохо. Глупо так себя калечить и больно, но он такой…"

Накачанное рельефное тело сына Яковлевой более чем на 70% покрыто татуировками. Возможно, их появлению поспособствовала первая любовь Дениса – Маргарита, которая работала тату-мастером.

"Когда Денис захотел сделать первую татуировку, сказал мне об этом. Мол, хочу набить портрет Дика – нашей собаки, любимца семьи, – рассказала в одном из интервью актриса. – Я удивилась: "Как портрет? Разве такое возможно?" Оказалось, возможно. По фотографии. И Денис сделал очень красивый портрет Дикуни на руке. Так что первая татушка получилась прикольной и трогательной. Помню, я еще тогда поинтересовалась: "Больно было?" Сын признался, что очень".

Интересно, что актеры последовали примеру сына-фрика. Валерий Шальных сделал тату на плече, а Елена Яковлева наколола бабочку на пояснице.