Есть дела поважнее: Елизавета II пропустила крестины младшего сына Кейт Миддлтон
Сегодня, 16 июля, в официальном Instagram Кенсингтонского дворца появились кадры с торжественного мероприятия. На фото запечатлены виновник торжества на руках у матери, отец малыша, старшие дети Уильяма и Кейт четырехлетний Джордж и трехлетняя принцесса Шарлотта, дядя Луи принц Гарри с супругой Меган Маркл и дедушка принц Чарльз с женой Камиллой и другие почетные гости. Кроме того, поклонники смогли увидеть и фото, на котором Миддлтон нежно смотрит на только что проснувшегося сына.
Поклонники монаршего семейства отметили, что на празднике не было прабабушки и прадедушки крохи – королевы Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа. Отметим, что Ее Величество проигнорировала церковное таинство из-за насыщенного графика: она была занята подготовкой к параду, посвященному 100-летию со дня основания Королевских воздушных сил Великобритании, и встречей с президентом США Дональдом Трампом, передает teleprogramma.pro.
Напомним, что 9 июля, в королевской часовне Сент-Джеймского дворца в Лондоне окрестили принца Луи – третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских. На церемонии присутствовали только самые близкие.
Церковный обряд провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Меленькому принцу выбрали пятерых крестных родителей: Николаса ван Кутсема, Гая Пелли, Гарри Обри Флетчера, Лауру Меде, Роберта Картера и Люси Миддлтон.
Мальчик был облачен в копию кружевной крестильной рубашки, сшитой для крещения старшей дочери королевы Виктории в 1841 году. Оригинал использовали до 2008 года.
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