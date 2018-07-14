Шнурова приметили на отдыхе с новой спутницей

Поклонники обратили внимания на новые фотографии Сергея Шнурова с отдыха в Италии, на которых он предстал в компании с предпринимательницей Никой Белоцерковской. Пользователи Сети предположили, что лидер группы "Ленинград" закрутил новый роман после расставания с женой Еленой Мозговой (Матильдой).

Одним из самых громких событий в светской жизни России последнего времени можно назвать расставание Сергея Шнурова и его жены Матильды. При этом бывшие возлюбленные неохотно делятся подробностями произошедшего, что провоцирует самые безумные слухи и сплетни об обстоятельствах разрыва.

Не успели пользователи Сети вдоволь обсудить свои мысли о том, кто именно и по какой причине стал инициатором развода, как Сергей Шнуров подкинул любителям свежих сплетен новый повод для разговоров. На своей странице в Instagram музыкант опубликовал несколько снимков с отдыха в Италии.

Судя по фотографиям и видео, музыкант пребывает в отличном расположении духа. На одной из записей он и вовсе пустился в пляс. Поклонники обратили внимание на женский смех за кадром, тут же предположив, что таинственная спутница – новый предмет воздыханий Сергея Шнурова.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 12 Июл 2018 в 10:00 PDT

Впрочем, никакой интриги в том, в компании с кем поехал отдохнуть лидер группы "Ленинград", не было. Музыкант не стал скрывать, что по солнечному Апеннинскому полуострову он поехал вместе с друзьями, среди которых была и предпринимательница Ника Белоцерковская.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 11 Июл 2018 в 7:42 PDT

Такое объяснение оказалось для пользователей Сети недостаточным. Они сочли, что между музыкантом и бизнес-леди могли возникнуть романтические чувства, которые пара решила пока не афишировать. Отметим, никаких официальных подтверждений этих слухов пока не появлялось.

Публикация от Ника Белоцерковская (@belonika) 7 Июл 2018 в 9:29 PDT