"Я порву любого": Ксения Бородина о людях-паразитах

Ксения Бородина и Катя Жужа когда-то были подружками не разлей вода. Однако буквально в один миг девушки перестали общаться, причем до сих пор неизвестно, что за черная кошка пробежала между ними.

Группа Ксении Бородиной в социальной сети под названием "Прачка" известна всей стране. В ней телеведущая с подружками сплетничают обо всем. Когда-то с Ксенией близко общалась Катя Жужа, но теперь девушки будто и не знают друг друга. В недавнем интервью Бородина высказалась о подругах и людях, которые буквально паразитируют на ней.

"Я умею дружить и понимаю, что такое женская дружба. И если в моем окружении мною пользуются, я это рано или поздно замечу, и общение будет сведено на нет. Советы даю только в том случае, когда они действительно могут помочь, в остальном стараюсь не лезть в чужие дела. Иногда прошу помощи у подруг, как же без этого! Я за своих девочек порву любого. Они много для меня значат, и каждая из нас готова пожертвовать многим ради интересов друг друга", – цитирует Ксению Бородину "ТV-Губерния".

Не менее важным в жизни является для телеведущей любовь, главные проявления которой, по мнению Ксении, – семья и дети. "Если человек рядом с тобой тебя любит, ты это ощущаешь на каком-то ментальном уровне. Описать словами невозможно. Точно так же и в случае, когда любишь ты. Ты просто любишь, и все. Безо всяких условностей", – убеждена телеведущая.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 12 Июл 2018 в 10:31 PDT

Ксения замужем за дагестанским бизнесменом Курбаном Омаровым. Пара воспитывает дочь Бородиной от первого брака Марусю и общую – Теону. "Для девочек я становлюсь лучше с каждым днем, чтобы показывать им пример. Они – моя жизнь. А в браке с Курбаном многое поменялось, например, мое мировоззрение и взгляды на отношения. Я благодарна ему за это", – призналась Бородина.