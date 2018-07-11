"Волосы встают дыбом": Бородина откровенно о покойной Фриске

Ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина прокомментировала шумиху, которую создают СМИ вокруг покойных знаменитостей. От обилия скандалов и прочей грязи, поднимаемой журналистами и телевизионщиками, по признанию Ксении, у нее "волосы встают дыбом".

Разгромный пост Ксения Бородина оставила на своей страничке в Instagram. "Как же обидно, что в нашей стране не умеют провожать людей красиво и достойно((( (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала ведущая.

Бородина отметила, что с уходом человека в его семье наступает горе, но тут СМИ и социальные сети умудряются вылить грязь на покойника. В качестве яркого примера она привела певицу Жанну Фриске. "Всегда достойная Жанна Фриске, которая никогда не хотела и не любила распространяться на тему своей личной жизни и что случилось после ее ухода. Собственная семья сделала 33 передачи, с драками, грязью и дележкой денег", – констатировала Ксения.

Не оставила без внимания телеведущая и звезд телепроекта "Дома-2". "За этот месяц умерли 2 бывшие участницы дома 2 и тут тоже не обошлось без прямых эфиров с кладбища, грязи, Наркотиков и всего остального!" – возмущенно отметила она.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 27 Июн 2018 в 10:20 PDT

Что уж говорить об актерах, чья личная жизнь и так находится под пристальным вниманием общественности. "Смотря на все это и читаю, просто Волосы встают дыбом(((( почему нельзя достойно проводить людей в последний путь , сказать что-то хорошее и пойти дальше!!! Оставьте это полиции, следствию, специальным людям, если произошло убийство, дойти до правды , зачем мусолить 33 раза , людей уже не вернуть, хотя бы то что они оставили после себя уважать !!!! Неужели так сложно (((", – эмоционально высказалась Ксения Бородина.