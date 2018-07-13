Четырехлетней дочке Тимати сделали татуировку на лице

Дочь рэпера Тимати Алиса умилила поклонников образом Пеппи Длинныйчулок. Девочке сделали искусственные веснушки.

Мама рэп-исполнителя Симона опубликовала в своем Instagram свежее фото четырехлетней внучки. На щеках и носу девчушки виднеется посыпь крошечных точек – переводных тату-веснушек. Подобный временный рисунок на лице – настоящий писк моды этим летом, особенно среди детей и подростков.

"Уважаемые специалисты кастинга! Внимание! Найдена девочка на роль Пеппи Длинныйчулок! Резюме режиссеров присылайте на адрес....😜👧 ", – лукаво подписала снимок Симона. Пользователи Сети согласились со звездной бабушкой: малышке действительно отлично подошло бы амплуа героини Астрид Линдгрен.

"Ха ха красотка! Эта роль точно ее😗", "Недавно узнала, что щас процедура оказывается такая есть по рисованию веснушек:)) у моей дочки сами высыпаются весной, пришлось объяснить, что тебя видимо солнышко любит)) а осенью сходят)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ну и веснушки, мне бы такие!)) ", "Ооочень подходит на эту роль!!!!", "👍👏👏👏😍 Будем держать кулачки! Настоящая артистка!" – писали пользователи Сети.

Публикация от simona280 (@simona280) 12 Июл 2018 в 2:05 PDT

Отметим, что Тимати очень балует свою наследницу. Недавно он подарил Алисе огромный перстень с камнем в форме сердца. Трогательное семейное видео опубликовала на своей странице мать звезды Симона Юнусова. Некоторые поклонники пришли к выводу, что изначально украшение приобреталось рэпером для Анастасии Решетовой. Однако после расставания кольцо подогнали по размеру, и артист вручил презент наследнице.