Как после болезни: оставшаяся без волос Ирина Шейк ужаснула своим видом

Ирина Шейк сделала короткую стрижку. Модель опубликовала фото, на котором предстала в новом образе, однако большинству поклонников он не пришелся по вкусу.

Фанаты моделей привыкли к тому, что их кумиры часто меняют имидж – этому способствует сама профессия. Однако Ирина Шейк, несмотря на разнообразие, все равно отличалась неизменно длинными темными волосами естественного оттенка, яркими светлыми глазами и пухлыми губами. Собственно, этим российская манекенщица и была узнаваема. Но теперь все изменилось.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ирина опубликовала фотографию, на которой запечатлена в черном пиджаке на голое тело. Модель продемонстрировала глубокое декольте. Однако все внимание фанатов привлекла не пышная грудь Шейк, а ее коротко стриженные волосы. А еще модель обзавелась челкой.

Многочисленные подписчики неоднозначно отнеслись к новому образу модели. Кто-то пришел в восторг, а кто-то высказал мнение, что Ирина "лишилась секса". "Ой нет... Зачем? ((( ", "великолепно", "Прическа ужас", "Как после болезни 🙈", " Этож ***", "Ужасно, где красивые длинные волосы? 😢😢", "Ирина конечно очень красивая, но эта прическа мне не нравится 😞", "Очень крутой образ, правда!! И очень смелый👍🏼(орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказали свое мнение интернет-пользователи.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) 17 Июн 2018 в 11:29 PDT

Публикация от irinashayk (@irinashayk) 17 Июн 2018 в 10:06 PDT

Ранее Ирину Шейк раскритиковали за чрезмерно откровенное платье, которое та надела для выхода на красную дорожку в Каннах. Ушлые папарацци умудрились заснять соблазнительную модель в таких ракурсах, что любой внимательный зритель мог разглядеть полное отсутствие белья у Ирины и явно вываливающиеся бока.