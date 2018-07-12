Малахов дерзко отказался от подарка Эрнста

Андрей Малахов рассказал о новой жизни на другом канале – "Россия 1". Однако и на вопросы о работе на Первом и подарке Константина Эрнста, от которого отказался, тоже ответил.

Скоро год, как Андрей Малахов покинул "первую кнопку". Однако ворошить прошлое популярный телеведущий не хочет, поэтому на все вопросы, почему же он покинул насиженное место, шоумен отвечает так: "Послушайте, я уже 11 месяцев назад перелистнул навсегда эту страницу и предлагаю прекратить обсуждать прошлое. Когда уходишь, чтобы выйти на новый уровень, а тебя вслед поливают грязью, это хорошо тонизирует. Пожалуй, даже лучше, чем занятия в спортзале".

Телеведущий убежден, что преданные зрители его не оставили. Да и на канале "Россия 1" дела у шоумена идут более чем хорошо – об этом свидетельствуют высокие рейтинги. Что и говорить, Андрей Малахов был награжден престижной статуэткой ТЭФИ за скандально известное ток-шоу "Пусть говорят", которую ему любезно передал Константин Эрнст. Интересно, что это случилось уже после того, как ведущий перешел на "вторую кнопку".

"Я больше десяти лет ждал эту награду и получил ее как послесловие. Я привык смотреть в будущее, а не в прошлое, поэтому пусть этот памятный подарок останется у Первого канала", – цитирует Андрея Малахова "Московский Комсомолец".

Публикация от @malakhov007 26 Май 2018 в 11:40 PDT

Телеведущий объяснил свое видение современного ток-шоу. "Сегодняшнему зрителю уже не интересна просто история, он хочет видеть героев в развитии. И либо влюбляется в этих героев, либо шокирован, либо они оставляют его равнодушным. В любом случае вызывают эмоцию. Картина, вещь, спектакль, программа не должны оставить тебя безучастным. Ты мысленно возвращаешься к увиденному, хочешь обсудить: "Вы смотрели, представляете?!" – рассказал шоумен.

Однако Малахов, который ведет на "второй кнопке" передачи "Прямой эфир" и "Привет, Андрей!" уверен, что нужно "соблюдать баланс" и не пичкать зрителя одними лишь скандальными историями. А еще ведущий напомнил, что нынче ставшими модными ДНК-тесты ввел в шоу именно он. "Каждый раз приходится придумывать что-то новое, чтобы и мне было интересно. Прекрасно понимаю, что конкуренты это потом подберут и будут топтаться на месте. Получается игра в одни ворота, но это удел всех, кто в этой гонке впереди", – хвастливо отметил Малахов.