Дарья Клюкина в свадебном платье: Я готова

Победительница шоу "Холостяк" Дарья Клюкина показала сразу три свадебных платья. Подвенечные наряды девушка примерила в Великобритании.

По завершении очередного сезона шоу "Холостяк" Дарья Клюкина привлекла к себе внимание СМИ. Девушка не перестает удивлять. Сначала поклонники изнывали в ожидании, когда Дарья и рэпер Егор Крид, за сердце которого она билась на реалити-шоу, вместе появятся на публике. Затем бывший любовник девушки сообщил, что та всех обманула. А теперь Клюкина показала подвенечный наряд, причем не один.

На своей официальной странице в соцсети Instagram Дарья выложила фотографии, на которых запечатлена в разных образах. "Знаю, что жених не должен видеть платье невесты до свадьбы, но я же только вам его показываю 😁🤭🤫Теперь дружно выбираем какое из трех мне больше всего к лицу: 1️⃣, 2️⃣ или 3️⃣? Чувствую себя принцессой в таких нарядах (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Клюкина.

В Stories девушка выложила видео, где ей делают макияж и прическу. А потом в примерочной она, облаченная в платье и накидку с капюшоном, говорит: "Я готова!"

Публикация от Дарья Клюкина (@klyukina_d) 11 Июл 2018 в 12:07 PDT

Поклонники отдали предпочтение первому наряду. "Тебе идет платье в котором ты была в финале холостяка", "Красотка", "Откуда такая взялась красота? Невеста, невеста, А чья – неизвестно, Откуда такая взялась красота?", "Дашуленька, не уж то ты выходить замуж за Егора? Я искренне рада за вас! Желаю вам любви на всю жизнь!!!", "А кто же жених?", "Ураааааа, Даша выходит замуж👑💖" – прокомментировали публикацию пользователи Сети.