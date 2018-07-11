Бывший любовник опозорил Клюкину рассказом о ее вранье

Вскрылось темное прошлое победительницы шоу "Холостяк" Дарьи Клюкиной. Откровенное интервью дал ее экс-возлюбленный Сергей Наумов.

Дарья Клюкина отметилась на телевидении, приняв участие в предыдущем сезоне шоу "Холостяк", когда свою единственную искал популярный актер Илья Глинников. Тогда никто не знал, что девушка была в отношениях с Сергеем Наумовым – владельцем кафе в Сочи.

По словам Наумова, узнав о том, что Клюкину пригласили на телепроект, он выступил против. "Я изначально сказал: "Нет, никаких проектов. Я твой молодой человек. Представляешь, мне каково будет?!" Она: "Я позвоню родителям – объясню, что это шоу". Начали придумывать новую версию – о том, что типа перед уходом на проект мы разошлись. А после опять сошлись. Что, мол, ей стало плохо, нужна была поддержка. Естественно, мы были в паре, созванивались с ней", – цитирует бывшего любовника Клюкиной Super.

Наумов пояснил, что уступил любимой, потому что та мечтала стать популярной. Да и Сергей видел положительные стороны в этой затее. "Мы понимали, что будут рекламные предложения, понимали, что будет заработок какой-то еще, хотели купить квартиру. Все вместе строили, поэтому я и отпустил. Но в конце концов получилось все по-другому", – заключил Наумов.

Публикация от Дарья Клюкина (@klyukina_d) 10 Июл 2018 в 1:29 PDT

После завершения съемок в телепроекте влюбленные буквально не расставались. Все изменилось, когда Дарью начали узнавать на улице. По словам Сергея, девушка захотела уехать в Москву. "Она стала независимой от меня, увидела новые места, рестораны, знакомства и эмоции. Потихоньку все сошло на нет. Мы разошлись без слез, без скандалов – все спокойно было", – поведал бывший ухажер Клюкиной.

Позже он узнал, что Дарья отправилась покорять Егора Крида в новом сезоне "Холостяка", хотя уверяла, что не будет больше участвовать в реалити-шоу – мол, там много ненависти и высокий уровень конкуренции. О пребывании Клюкиной на шоу Наумов высказался так: "Человек в очередной раз подтвердил, что нужен пиар. У меня есть информация, что она на Крида напросилась через знакомых, чтобы еще больше пропиариться – Крид-то повеселее и пораскрученнее. Я уже не знаю, как она себя ведет, хотя этого человека знал от и до. Не понимаю, она играет или реальные чувства были".

В Сети бурно отреагировали на исповедь бывшего возлюбленного Дарьи. Одни высказали мнение, что своим рассказом мужчина опозорил Клюкину, а другие заявили, что изначально не верили в искренность девушки, и интервью Наумова подтвердило их догадки.