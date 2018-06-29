Оставшийся без жены Лепс разбушевался в аэропорту

Певец Григорий Лепс мужчина с суровым нравом. Если надо он может и врукопашную схватиться.

Григорий появился в новом выпуске шоу рэпера Басты GAZLIVE, которое выходит на сайте YouTube. Артист рассказал, что несколько месяцев назад с ним случился неприятный эпизод в аэропорту "Шереметьево".

По словам артиста, он, разбушевавшись, сцепился с другим пассажиром "из-за места под солнцем". "Он там что-то мне сказал, я что-то сказал ему, помахали руками. (…) Говорю, пошли на улицу, здесь много камер и много людей. Он не вышел, ему жена запретила, а я был один, без жены", – со смехом вспомнил артист. Исполнитель добавил, что у него нет и не было охраны и добавил, что если его захотят убить, то никакие телохранители не помогут.

Сейчас артист старается следить за здоровьем. Григорий понял, что пора задуматься о своем состоянии после того, как дважды оказывался на грани жизни и смерти. Он ограничил употребление алкоголя, занимается физкультурой и старается держать себя в форме. "В молодости, когда я пел в ресторане, никогда не пел трезвым. А сейчас на моей памяти только два выступления, когда я был, выпивши", – отмечает артист.

Публикация от Григорий Лепс (@gvleps) 28 Июн 2018 в 11:07 PDT

Он добавил, что позволяет себе выпить рюмочку после работы или в выходной день. Обычно он это делает в собственном ресторане "Рюмка водки" в центре Москвы.

Поклонников шоу, почему-то заинтересовал вопрос, в каком возрасте Лепс лишился девственности. Ответ артиста ошарашил. "В 12 лет. Ранний был. Это нельзя было назвать сексом, но завершение было", – объяснил Григорий.

Также исполнитель поведал, что очень любит свою супругу Анну. Однако в их совместной жизни не обходится без драм. "Как-то послала жена. Четыре месяца жил в соседнем здании. Я извинился, позвали обратно", – отметил Лепс.