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Дмирий Маликов снял трогательное видео с сыном

Дмитрий Маликов. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Дмитрий Маликов снял своего новорожденного сына в клипе. Так певец ответил на многочисленные просьбы поклонников показать малыша.
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Видео на песню "Последний романтик" размещено в Сети. По сюжету, во время интервью журналистка спрашивает, когда же музыкант покажет своего сына, в ответ Маликов закатывает глаза и потирает рукой лоб, давая понять, что ему не нравится вопрос.

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Маликов назвал сына необычным именем

 Дмитрий Юрьевич Маликов

Дмитрий Юрьевич Маликов Певец, композитор

На этом интервью заканчивается, а певец отправляется в пешую прогулку по городу. Виды столицы перемежаются влюбленными парочками. В конце артист доходит до своего дома, где его встречает жена. Маликов берет на руки своего малыша и ложится с ним на кровать.


Как писали Dni.Ru, информация о том, что у Дмитрия Маликова родился второй ребенок, появилась 24 января. Сына популярному артисту и его жене Елене подарила суррогатная мать. Малыш появился на свет в Санкт-Петербурге. Мальчику дали необычно имя – Марк.


Автор: Алёна Нестерова26 мая 2018, 21:55
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