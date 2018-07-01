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Беременную Собчак отчитали за пьяную поездку по центру Москвы

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
В Сети появился странный ролик, на котором ведущая Ксения Собчак едет по центру Москвы и общается с зрителями заплетающимся языком. Что это было – поклонники не могут понять до сих пор.
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После появления слухов о том, что Ксения Собчак ждет второго ребенка, в Сети активизировались обсуждения ведущей. Поклонники и злопыхатели отмечают, что она стала очень странно себя вести.

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 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая
Так, пользователи интернета обратили внимание а ролик, который сняла сама Ксения Собчак. Ведущая, сидя на пассажирском сидении, снимает дорогу и общается со зрителями заплетающимся языком. Затем камера начинает снимать уже саму Собчак и ее мужа Максима Виторгана, который сидит сзади и, кажется, пытается убедить супругу прекратить съемку.

"Но люди не спят ночью. Триста... Три, сорок семь минут", – то ли приводит в качестве аргумента, то ли просто констатирует время съемки ведущая. Авторы telegram-канала LifeShot предполагают, что таким затейливым образом Собчак намерена опровергнуть слухи о своей беременности.

Однако даже в том случае, если ведущая не вынашивает под сердцем второго ребенка, подобное поведение предосудительно, уверен член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе России Вадим Манукян. "Напомню, что этот человек официально был кандидатом в президенты России всего несколько месяцев назад", – отметил он в разговоре с Dni.Ru.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

"Да, безусловно, люди порой выпивают и это совсем не повод включать морализаторство. Но, честно говоря, мне очень сложно себе представить, что, к примеру, Владимир Владимирович после того как отпразднует парой кружек пива победу сборной России по футболу возьмет в руки телефон и начнет трансляцию в прямом эфире на всю страну в интернете", – добавил Вадим Манукян.

"Вот в этом основная разница между серьезным политиком, который дорожит репутацией и политиком, которому репутация не важна была никогда. Увы, но даже официальная президентская кампания так и не вытравила из Ксении Собчак блондинку в шоколаде", – подчеркнул эксперт.

Отметим, это не единственный эпизод, за который Ксению Собчак могут попрекнуть недостойным поведением. Пользователи Сети обратили внимание на то, как она с грязной руганью обрушилась на одну из пользовательниц Сети, оставивших комментарий под ее фотографией. Привести комментарий без купюр Dni.Ru не могут по цензурным соображениям. Ведущая не стесняясь в выражениях объясняет собеседнице, что та утомила писать чушь.

Автор: Геннадий Куприянов1 июля 2018, 16:00
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