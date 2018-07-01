Дизайнер устроила грязный скандал на съемках "Давай поженимся"

Дизайнер из Екатеринбурга Ольга Городецкая устроила грязный скандал в студии шоу "Давай поженимся", накинувшись с обвинениями на потенциального жениха. Теперь девушку зовут принять участие в программе во второй раз.



Зрители все чаще жалуются, что российское телевидение стало производить меньше по-настоящему интересных программ, зато регулярно поставляет общественности свежие скандалы. Одни говорят, что это свидетельство упадка в отрасли, другие же уверены, что только так и можно выжить в современном мире.

Как бы то ни было, зрители программы "Давай поженимся", в которой одинокие люди должны находить свои вторые половинки, стали свидетелями очередных разборок перед камерами. Инициатором выяснений отношений стала дизайнер из Екатеринбурга Ольга Городецкая.

Девушка пришла в студию, чтобы побороться за сердце 34-летнего владельца инвестиционной компании Дмитрия, живущего в Лос-Анджелесе. Однако оказавшись с ним лицом к лицу она не стала пытаться понравиться кавалеру. Наоборот, вывалила на него все свои претензии.

Дизайнера возмутил тот факт, что на программу предприниматель пришел со своими бывшими возлюбленными. "Когда ты мужик, тебе бывшие телки не нужны", – заявила девушка. Позже она объяснила свою вспышку гнева. "Мужики в нашей жизни вымерли. Приходят на такие шоу ради хайпа и пиара, отчего такие шоу теряют свою суть", – цитирует URA.Ru Ольгу Городецкую.

Публикация от designer Olga Gorodetskaya (@olga_gorodetskaya1) 29 Июн 2018 в 4:15 PDT

Она добавила. что на участие в программе решилась ради эксперимента. А столь яркое выступление не прошло мимо создателей шоу. Теперь дизайнера зовут принять участие в съемках еще раз. На этот раз ей не придется бороться за мужское внимание, ведь она станет главной героиней выпуска и будет выбирать из трех претендентов.