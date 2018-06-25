Лариса Гузеева и ее муж разъехались

Супруг Ларисы Гузеевой ресторатор Игорь Бухаров уехал в Болгарию с тещей. Сама же популярная актриса и телеведущая осталась в Москве. В последнее время, говорят, ее сопровождает некий представительный мужчина.

У Ларисы Гузеевой в Болгарии есть собственные апартаменты. Именно туда отправился ее муж Игорь Бухаров в сопровождении тещи Альбины Андреевны. У нее с зятем, судя по всему, великолепные отношения. Это подтвердили ушлым журналистам болгарские соседи ресторатора. "Бухаров сейчас очень нежно относится к теще. Окружил ее заботой, цветочки дарит, водит за ручку на пляж, а она его ласково зовет Игорек", – сообщили репортерам местные жители.

Что касается самой Ларисы Гузеевой, то она осталась в Москве. Недавно популярная артистка была замечена возле старой квартиры – двушки на севере столицы. Привлекательную телеведущую сопровождал некий мужчина представительного вида. Говорят, его видели и возле таунхауса, где проживает Гузеева с семьей.

Более того, импозантный спутник сопровождал Ларису на похоронах режиссера Станислава Говорухина. В какой-то момент после прощания с мастером Гузеева внезапно исчезла. Знакомые хватились артистки и стали спрашивать именно у ее спутника, куда же она пропала. "Она плохо себя почувствовала и уехала домой", – приводит ответ мужчины EG.ru.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 9 Июн 2018 в 7:50 PDT

Отметим, что в начале 2017 года в СМИ прошла информация о разъезде Гузеевой и Бухарова. Телеведущая сама об этом рассказала в эфире шоу "Давай поженимся!", сообщив, что живет у сына Георгия с дочкой Олей. Вскоре выяснилось, что причиной временного расставания супругов стал ремонт в загородном доме. Работы заняли полтора месяца.