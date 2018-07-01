После разрыва с невестой Тимати подарил кольцо другой

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором музыкант дарит кольцо своей дочери Алисе. Этот шикарный подарок глава лейбла BlackStar сделал после появления слухов о его расставании с моделью Анастасией Решетовой.

Российская публика успела привыкнуть к непростым личным историям звезд шоу-бизнеса, поэтому любые долгосрочные отношения своих кумиров поклонники воспринимают едва ли ни как гарантию скорой свадьбы. Например, модель Анастасию Решетову некоторые пользователи Сети успели назвать невестой рэпера Тимати.

Впрочем, все разговоры о грядущей свадьбе моментально прекратились, едва появились слухи о расставании возлюбленных. Аргументы у сторонников этой теории железные – молодые люди почти синхронно удалили друг друга из друзей в Instagram, а также избавились от всех совместных фото. Однако официального подтверждения разрыва до сих пор не поступало.

Тем временем сам Тимати успел подарить кольцо другой. Хотя это еще ни о чем не говорит, ведь счастливой обладательницей роскошного подарка стала его дочь Алиса. Трогательное семейное видео опубликовала на своей странице мать рэпера Симона Юнусова.

Публикация от simona280 (@simona280) 30 Июн 2018 в 1:08 PDT

Некоторые пользователи Сети обратили внимание на то, что перед надеванием кольца на палец дочери Тимати упомянул о том, что его пришлось подгонять под размер. Из-за этого они пришли к выводу, что изначально музыкант планировал вручить этот презент вовсе не ей, а Анастасии Решетовой.

Другие комментаторы отметили, что подгонка кольца под размер пальца – стандартная практика, поскольку в ювелирных магазинах просто не делают модели сразу на все размеры. Впрочем, большинство подписчиков Симоны Юнусовой и вовсе решили обойти эту тему стороной, сосредоточившись на главном – восхищении трогательных отношений между Тимати и его дочерью.