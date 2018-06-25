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Решетова запутала странным высказыванием о расставании с Тимати

Анастасия Решетова. Фото: GLOBAL LOOK press/instagram.com/volkonskaya.reshetova
Возлюбленная рэпера Тимати модель Анастасия Решетова прокомментировала информацию об их разрыве. Девушка возмущена, что эти слухи попали в прессу.

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Красотка опубликовала в своем Instagram пост, в котором обратилась к своим подписчикам. По словам модели, ее просто неправильно поняли.

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Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов)

Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

"Новые убеждения социума все чаще дают понять, что для них жизнь виртуальная имеет приоритет иногда даже над реальной жизнью. Жить для обновлений в ленте и выставлять все напоказ я по-прежнему не собираюсь. Люди иногда не понимают в силу ограниченных понятий, что регулярные фото со своей второй половинкой, лайки и наличие подписки друг на друга – это не обязательные показатели наличия счастливой личной жизни. У меня такое понимание об этом. Жаль, что даже наша пресса позволяет себе писать статьи, основанные на комментариях подписчиков под моими фото))) Ну это максимально не солидно)) Прошу не лезть в мою жизнь и не распространять сказки. У меня стабильно все хорошо. Мир всем мирным! ;) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – накинулась на фанатов девушка.

Поклонники напомнили Анастасии, что она и ее молодой человек – личности публичные, поэтому внимание прессы к их персонам вполне ожидаемо. "Не надо выставлять свою жизнь на показ, но не быть подписанным друг на друга -как минимум странно 🤷‍♀️", "Она меня умиляет просто 😂 особое подтверждение "не выставление жизни напоказ" фотка с мереном за 8 млн. типа подарок 😂 Тиман за нее порадовался небось 😂", "Что бы люди не лезли твою жизнь, ты в первую очередь удали все соцсети, что бы соплей не было. Ну а пока, это не возможно )))) живешь не первый год", - писали ей фолловеры.

Добавим, что вчера стало известно о том, что певец Тимати и его девушка Анастасия Решетова расстались. Молодые люди удалили все совместные фотографии из соцсетей и отписали друг от друга. Примечательно, что сделано это было почти синхронно. 

Автор: Руслана Алексеева25 июня 2018, 17:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Тимати и Лепс спели в честь победы Путина

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