Песню Киркорова на Первом канале превратили в бандитский шлягер

Бард Александр Розенбаум исполнил в "Вечернем Урганте" самые полюбившиеся россиянам песни, переосмыслив их на свой манер. Больше всего зрителям запомнилась необычная версия композиции Филиппа Киркорова.



В шоу "Вечерний Ургант", вероятно, появилась новая постоянная рубрика – "Поп-стоп" с Александром Розенбаумом. Музыкант исполняет современные хиты разных жанров в своей манере, затмевая оригинал. В очередном выпуске, фрагмент которого появился на YouTube, прозвучали песни Филиппа Киркорова, Элджея и многих других популярных отечественных исполнителей.

Розенбаум сыграл предложенные ему композиции в жанре классики и шансона. Сообщается, что он ни разу не слышал этих песен. Ему просто предоставили тексты, в остальном – полная импровизация.

Каверы настолько понравились присутствующим в зале, что громкие аплодисменты и смех не утихали ни на секунду. В свою очередь пользователи Сети отметили, что у заслуженного артиста получилось довольно неплохо, на свой характерный бардовский манер. Впрочем, в восторге был и сам Иван Ургант, передает "360".





Хит Киркорова "Цвет настроения синий" Розенбаум предложил исполнить в стиле джаз. В ответ на это Ургант в шутливой форме попросил: "Не портите джазом эту песню". Бард же подметил, что композицию нужно исполнять игриво.

Напомним, это не первый выпуск новоиспеченной рубрики с Розенбаумом. Бард уже исполнял песни Ольги Бузовой и Егора Крида, придав им неповторимый колорит.