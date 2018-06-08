"Мы его теряем": Пугачеву умоляют спасти опустившегося Киркорова

Певец Филипп Киркоров из-за безобразных выходок не сходит со страниц желтой прессы. Общественники обратились к Алле Пугачевой с просьбой урезонить поп-короля.

В последнее время создается в впечатление, что Филипп Бедросович испытывает на прочность терпение порядочных людей. Сначала он выпустил провокационный клип на не песню "Цвет настроения синий", в котором была использована нецензурная лексика, потом, в присутствии иностранных журналистов, обматерил шумевших в соседней комнате людей.

А на днях певец принял участие в сомнительном шоу, где в шуточной форме вылил ведро помоев на коллег по цеху. Естественно, каждая проделка Киркорова провоцирует бурную реакцию общественности.

Не остался в стороне от обсуждения неподобающего поведения звезды член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян. Специалист через Dni.Ru обратился к Алле Пугачевой с просьбой приструнить разнузданного Филиппа.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 8 Июн 2018 в 3:16 PDT

"Алла Борисовна! – воззвал к звезде Манукян – Обращаюсь к Вам, как к человеку, который имеет моральный авторитет и влияние на Филиппа Киркорова. Умоляю вас спасти Киркорова, пока еще не поздно. Мы его все конечно очень любим, но в настоящее время он явно катится по наклонной, причем с невероятной скоростью. Трансгендеры в клипах, Бузова 24 часа в сутки в его соцсетях, туалетный юмор с матом в сомнительных передачах и клипах. Мне кажется, что мы его теряем. На мой взгляд, это пора срочно прекращать и кроме вас это сделать реально некому. Очень бы не хотелось, чтобы он завершил свои дни как герой Лепса из клипа "Цвет настроения синий". Он реально к старости хочет стать забытым даже собственными поклонниками опустившимся человеком? Это ужасно. Он ведь народный артист России, а это звание нужно нести гордо до конца. По косвенным признакам и вашим реакциям в соцсетях я заметил, что и вам все это тоже начинает порядком надоедать, ведь он все равно не чужой вам человек. Повлияйте на него пожалуйста..." – попросил Примадонну Вадим.

Кстати, распущенность Киркорова задела за живое не только эксперта Госдумы. Звезда шоу "Голос" Виктория Черенцова, увидев в интернете издевательства Киркорова над известными личностями, не смогла сдержать эмоций. "Это очень очень плохой "юмор"... Стыдно над таким смеяться. Стыдно за тех, кто над этим смеется (здесь орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала она в сецсетях.