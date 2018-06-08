Началова рассекретила богатого жениха

На красной дорожке церемонии вручения национальной музыкальной премии МУЗ-ТВ певица Юлия Началова появилась под руку с молодым человеком. Корреспондент Dni.Ru выяснил имя и статус спутника звезды.



"Юлия, скоро ли свадьба?" – спросили мы артистку. "Не за горами", – загадочно улыбнулась Юлия. И пояснила, что ее спутника зовут Вячеслав, ему 38 лет. "Надеюсь, что у нас все серьезно", – добавила она.

Молодой человек был более словоохотлив: "Я занимаюсь защитой прав человека, у меня неплохой доход, но это не так важно, как пение Юлии".

Началова рассказала, что уже познакомила 11-летнюю дочь Веру со своим избранником. Правда, на премию девочку с собой не взяли. "У дочки сейчас каникулы, и она с бабушкой уехала на море, хоть и огорчилась, что премия МУЗ-ТВ пришлась именно на это время", – улыбается артистка.

Напомним, что Началова дважды состояла в браке – ее мужьями были музыкант Дмитрий Ланской и футболист Евгений Алдонин. А потом на протяжении пяти лет она состояла в гражданском браке с хоккеистом Александром Фроловым.

Напомним, сегодня, 8 июня, в СК "Олимпийский" в Москве состоялось открытие премии МУЗ-ТВ 2018 "Трансформация". Ведущими шоу стали Максим Галкин, Дмитрий Нагиев и Ксения Собчак. На сцену выйдут: Дима Билан, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Ани Лорак, группа "Руки вверх!", LOBODA, Ольга Бузова, A’Studio, Валерий Меладзе, Тимати, Джиган и многие другие. Организаторы приготовили много сюрпризов: зрители не только услышат хиты любимых артистов, но и увидят популярных исполнителей в самых неожиданных амплуа.