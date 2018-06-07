Смеющийся Киркоров вылил ведро помоев на Баскова и Крида

Певец Филипп Киркоров принял участие в YouTube-шоу "Лига плохих шуток". Вместе с ведущим проекта юмористом Гариком Харламовым артист высмеял коллег по цеху.

Артисты на камеру соревновались в устойчивости к юмору: тот, кто первым засмеется в ответ на остроту, проигрывает. Шутки были посвящены российским знаменитостям. Особенно досталось Егору Криду и Николаю Баскову.

Первым шутку читал Харламов. "Кого Егор Крид выбрал на шоу "Холостяк? Большой палец Тимати", – еле сдерживаясь от смеха, произнес юморист. Киркоров смог унять эмоции. Далее подошла очередь поп-короля зачитывать анекдот. "Что будет, если Басков макнет свой перчик в кетчуп? Табасков", – сказал Киркоров.

Звезды покатывались со смеху. Было заметно, что они получают удовольствие, тролля коллег по цеху. Певец так разошелся, что даже похабно оговорился. Киркоров зачитывал остроту: "Почему Егор Крид любит мочить манту", но в последнем слове перепутал букву, и оно превратилось в нецензурное обозначение женского полового органа. Артист понял, что оговорился, исправился, однако Харламов так сильно смеялся, что уже не слышал Киркорова.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 7 Июн 2018 в 7:17 PDT

Отметим, что поп-королю тоже досталось. Правда, шутку про себя певец понял не сразу. "Что будет, если Киркоров станет президентом Австралии? Конец страусам", – зачитал Харламов. "А почему?" – удивился Филипп и сам ответил на свой вопрос. "А… перья…" – сквозь смех пробормотал поп-король, намекая на свои пернатые концертные наряды.

Добавим, что героями насмешек также стали Максим Галкин, Алла Пугачева, Прохор Шаляпин и ведущий Гарик Харламов. Победил в конкурсе Киркоров.