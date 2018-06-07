Сестра отказалась крестить ребенка Рапунцель из "Дома-2"

Участница "Дома-2" Ольга Рапунцель организовывает крещение своей дочери. Звезда посетовала, что родственники не хотят участвовать в церковном таинстве.

Ольга похвасталась в соцсетях, что уже определилась с местом крестин и договорилась со священником. "Сегодня был чудесный день 🌸Мы съездили в Храм, все узнали насчет крещение нашей доченьки 👼🙏 Скоро уже покрестим нашу малышку 🙏 достаточно будет одной крестной ,но для начала нужно пройти лекции или беседы ,маму и мою сестру не желательно брать в крестные (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Рапунцель.

Подписчики принялись спорить с Ольгой. Мол, духовными родителями должны быть только родственники, потому что только близкие могут ответственно подойти к этой роли и никогда не оставят малышку в беде. Многие уговаривали молодую маму пригласить на роль крестной сестру – Алену Рапунцель. "Знаю конечно) но жизнь такая штука, сегодня общаемся, а завтра? А если сестра беременна и не особо хочет?", – написала в ответ на это предложение Ольга.

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) 3 Июн 2018 в 7:13 PDT

Некоторые подписчицы решили, что Рапунцель-старшая упрекает родственницу, потому что завидует ей. Фолловеры также намекнули, что Алена отказывается крестить племянницу из-за конфликта между Ольгой и ее женихом Ильей Яббаровым.

Звезда телестройки решила оправдаться. "С чего люди взяли , что я упрекаю свою сестру ,вы все ошибаетесь , если вы так думаете ! Я люблю свою сестру и она моя родная сестренка… Я всегда помогу ей чем смогу ! Мое мнение насчет Ее мужчины не поменялось , я больше говорила за ее мужчину , но если я не верю ему , это мое мнение ,причем здесь я не люблю сестру или ей завидую ) такую чушь пишут ! Вы что не видите , как этот ее мужчина достает нас ? Как я могу его любить ? Я начинаю на него наезжать после всего , что он сделал , сестра начинает его защищать и мы начинаем ругаться !" – высказалась участница "Дома-2".