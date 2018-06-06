Матерщинник Киркоров придумал новую провокацию с Пугачевой

Не успела страна отойти от шока, который вызвал клип Филипп Киркорова на песню "Цвет настроения синий", как он заявил, что снова готовится удивить. Иначе он не был поп-королем.

"Так завертелись события, связанные с выпуском этого трека, так стало популярно видео на него (более 30 миллионов просмотров в сети – Прим. ред.), что все дни, которые в летнем графике были свободны, расхватались под гастроли, под мероприятия, связанные именно с этой песней, поэтому покой нам только снится", – вздыхает Киркоров

А уже в августе он снова хочет потрясти страну. "Чем больше будут писать петиции противменя (в Интернете идет сбор подписей за лишение Киркорова высокого звания Народного артиста России из-за "аморальности" клипа и матерщины – Прим. ред.), тем больше будет продолжений – я всегда все делаю вопреки, – пояснил Филипп.– Наберитесь терпения – в конце лета взорвется очередная бомба".

Содержание второй части видео певец держит пока в тайне, но намекнул, что в клипе хочет сняться сама Алла Пугачева. Она в душе ощущает себя рокером и любит, как говорит молодежь, "кипишь и движуху". К тому же Примадонна, как говорят, слегка обиделась на бывшего мужа, когда в "Цвет настроения синий" появилась не она сама, а только аллюзия. И певец не может разочаровать главную женщину своей жизни, которая, к тому же и поет.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 28 Май 2018 в 3:45 PDT

Как пишет "Мир новостей", очевидно, что в клипе появится и Ольга Бузова, которая в "Цвет настроения синий" играла продавщицу супермаркета. Теперь же ведущая реалити-шоу"Дом-2" сыграет главную роль и перевоплотится в настоящую леди.