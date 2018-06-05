Потребовалась ампутация: участник "Дома-2" в шоке от трагедии

История пса по кличке Данте невероятно трогательная – его нашли в промзоне в очень плохом состоянии. Он угодил в капкан для крыс, но выбрался благодаря тому, что перегрыз левую переднюю лапку. Волонтеры, которые нашли почти обездвиженного и истощенного щенка, были поражены его стойкостью и силой духа.

Собаку сразу увезли к докторам, заражения удалось избежать, однако лапу пришлось ампутировать. Теперь за здоровьем Данте следят не только ветеринары, но и звезда "Дома-2" Роман Гриценко.

"Я очень им проникся, – уверяет Роман. – Это действительно самый воспитанный и культурный пес с потрясающей силой духа. Я собак с таким характером еще никогда не встречал. Он похож не то на волчонка, не то на лисенка. Даже не хотелось расставаться с ним, но верю, что у него будет счастливая семья. Поверьте, эти глаза – самые верные и преданные".

Роман в шоке от трагедии, которая случилась. Ему рассказали, что в первую ночь несчастный пес скулил и плакал. А сейчас уже пытается бегать. Однако у него это не так хорошо получается – протез поставить невозможно, поскольку ампутировать лапу пришлось под самое основание, и искусственный механизм оказалось не к чему крепить. Специалисты советуют использовать шлейку для собак-инвалидов, но ее необходимо делать под размер взрослого животного, а Данте еще пока растет и формируется.

Публикация от Роман Гриценко (@romangritsenko13) 11 Апр 2018 в 8:18 PDT

"У него как будто врожденное благородство: все время боится помешать, боится оказаться навязчивым, с виноватым взглядом и большой осторожностью заходит в комнату, как будто никого не хочет потревожить. Очень старается угодить, не приставучий, спокойный. А когда хочет в туалет, всегда терпит", – цитирует волонтера Михаила журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".