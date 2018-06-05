Приближенный раскрыл связь Цымбалюк-Романовской с сестрой

Проживающий в Канаде брат ректора Государственной классической академии имени Маймонида Вероники Ирины-Коган продолжает сыпать откровениями в своем видеоблоге. Рассказы о собственной жизни Эммануил совмещает с претензиями в адрес сестры и соображениями по поводу Виталины Цымбалюк-Романовской.

"Я думаю о том, как можно помочь замечательному Армену Джигарханяну, – говорит Эммануил. – Первое, что, на мой взгляд, надо сделать, это нейтрализовать Виталину Цымбалюк-Романовскую. Потому что она абсолютнейшее зло. Но сама по себе Виталина ничего не представляет и не способна на аналитическую или просто целенаправленную деятельность в какой-либо сфере. За Цымбалюк стоят некие силы. Совершенно очевидно. Я не следователь, чтобы утверждать это точно, фактов у меня нет. Но на уровне размышлений и аналитики могу говорить о цепочке-связке Цымбалюк с моей старшей сестричкой Вероникой Ириной".

"Дело в том, что первым человеком, к которому после приезда в Москву попала Цымбалюк, была именно моя сестра, – продолжает Эммануил. – Я не знаю, чем Виталина занималась в Киеве, не видел ее диплома об окончании консерватории. И поэтому есть много вопросов о том, как она попала в Академию имени Маймонида – училась ли там или просто стажировалась, как получила прописку, которая позволила ей получить российское гражданство... Это ведь все отрицалось на определенном этапе, а потом было признано. Отрицалась и связь Цымбалюк с Ириной – мол, они не видятся. А потом и это призналось. В этой истории враньем поросло все, как мхом после грибного дождя в лесу. Цымбалюк называли ш**й, а потом с ней же обнимались. Вот мораль российского общества и его истеблишмента".

Днем ранее Эммануил заявил в видеообращении: "Цымбалюк-Романовская находится в беспредельном, циничном, отвратительном состоянии. Она думает только об одном – как нарубить капусты (заработать на эфирах. – Прим. ред.) на честном имени Джигарханяна. Я не уверен, что она отдает себе до конца отчет в том, что творит. Да она и не в состоянии это сделать – никакого разума у нее нет. Для этого достаточно посмотреть на ее мамочку. Откуда у дочки могут быть мозги, если мать – дура непроходимая?! У Цымбалюк надо все забрать. Все, что она нечестным путем нажила, украла и отжала у артиста. Ей необходимо перекрыть кислород. И ей, и ее покровителям, которые помогают ей. Ведь она обманным путем влезла к Джигарханяну – прикрываясь любовью, но имея корыстные цели".