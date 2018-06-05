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Шоу-бизнес

Известная певица жестко наказала звезду шоу "Прямой эфир"

Евгений Тонкий. Фото: vk.com/id174900411
Эксперта Евгения Тонкого из ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" лишили статуса адвоката. Две клиентки написали на него жалобы.
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На каждом телешоу присутствуют эксперты из разных областей, чтобы высказать свое мнение и подсказать что-либо героям передачи. На одного из частых гостей шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" подали в суд сразу две клиентки. Одна из них заявила, что Евгений Тонкий – мошенник.

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Первой недовольной клиенткой оказалась бывшая солистка группы "Стрелки" Екатерина Кравцова. Певица была героиней ток-шоу, когда пыталась защитить честь своего гражданского мужа Сергея Любомского. Ему грозил срок по статье "Покушение на убийство" за избиение новой возлюбленной.

Кравцова была убеждена, что Тонкий один из лучших адвокатов, так как он часто появляется в качестве эксперта на федеральном канале. Девушка доверилась специалисту и попросила его взяться за это дело, сообщает Eg.Ru.

Юрист выразил уверенность в том, что добьется переквалификации обвинения на более легкую статью "Побои". Однако этого не произошло, и избранника певицы посадили на семь лет.

Тем не менее Евгений решил, что оказал услуги на высоком уровне и потребовал с Екатерины более миллиона рублей. Суд встал на сторону певицы и признал действия адвоката незаконными.

Другой случай более наглядно иллюстрирует "профессионализм" Тонкого. Уроженка Ставропольского края Ирина Усцелемова увидела адвоката на ток-шоу и решила, что он справится с трудным вопросом.

Женщину уволили из налоговой инспекции по статье "Недоверие", и она обратилась к Тонкому, чтобы вернуть работу. Тот заверил, что для решения вопроса нужно три миллиона рублей.

Клиентка взяла кредит в банке и отдала юристу сумму, которую смогла раздобыть. После этого от Евгения Сергеевича и след простыл. Когда Ирине удалось до него дозвониться, он заявил, что Верховный суд не стал рассматривать это дело.

Усцелемова потребовала вернуть ей деньги. Адвокат отказался это делать, а затем и вовсе перестал брать трубку. Клиентка и по совместительству жертва Тонкого собирает документы, чтобы подать на него в суд.

Женщина обратилась с жалобой в Федеральную палату адвокатов России и рассказала о мошеннических действиях Тонкого. В конце мая 2018 года его лишили статуса адвоката на три года.

Автор: Михаил Вштанов5 июня 2018, 11:04

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