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Ради Нетребко Эйвазов оставил жену-пенсионерку

Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко. Фото: GLOBAL LOOK press/Rudi Gigler
Репортеры выяснили, что до союза с Анной Нетребко Юсиф Эйвазов состоял в браке с итальянской журналисткой Адель Феррари, которая по возрасту годилась ему в бабушки. Как признался в недавнем интервью певец, он оформил развод, когда Анна заявила, что хочет замуж.
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В интервью сайту Classical Music News в 2016 году оперный тенор Юсиф Эйвазов говорил, что для него очень важен институт брака. "Аня для меня – самая прекрасная женщина в мире. Кого мне еще искать? Ведь не просто так я вступил в брак только в 38 лет. У нас на Кавказе мальчика стремятся женить в 22 года. Меня тоже пытались, но я "свалил". Всегда хотел жениться по любви. Для меня супружеское ложе свято. Порочить его не в моей натуре", – утверждал Эйвазов.

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Однако сайт "Комсомольская правда" благодаря прочим сайтам, специализирующимся на опере, и говорливости ее фанатов выяснил, что Юсиф уже был женат. Говорят, что его избранницей стала итальянская журналистка Адель Феррари. Примечательно, что тогда Эйвазову было 24, а его невесте – далеко за 65.

Много версий, почему молодой Юсиф связал себя узами брака с "бабушкой из Италии". Говорят, артист хотел получить гражданство, а еще – чтобы укрепить свои позиции в опере. Адель много сделала для своего молодого супруга, в частности, как утверждают западные журналисты, познакомила его с нужными людьми. У Феррари оказалось много полезных связей.

"Это был фиктивный брак, так называемое деловое партнерство. Карьера у Юсифа не очень шла: он выступал только в провинциальных театрах Италии", – рассказали "Комсомолке" друзья Эйвазова. По слухам, певец сумел сохранить теплые отношения с престарелой избранницей после развода. На нем, кстати, настаивала Анна Нетребко, с которой познакомился женатый Юсиф и влюбился.

Впрочем, в недавнем интервью "Российской газете" тенор признался, что был женат. "До встречи с Аней я 17 лет прожил в Италии и даже был женат на итальянской журналистке, которая существенно старше меня. Тогда мне было 24 года, этот брак был настоящей авантюрой, игрой для нас обоих. И прожили мы вместе недолго, хотя официально развелись, только когда Аня сказала мне: "Хочу замуж!" – поведал Юсиф.

Автор: Наталья Аряева28 июня 2018, 08:36
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