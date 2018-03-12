Размеры Нетребко озадачили мужа

Музыкальная премия Bravo должна в скором времени составить конкуренцию западным, таким как "Грэмми", которую считают "музыкальным Оскаром". А главной звездой первой торжественной церемонии вручения наград в области классической музыки стала Анна Нетребко.



Попасть в Большой на спектакли с Анной Нетребко очень сложно – до мая будущего года их в афише нет, а потом билеты будут по заоблачным ценам. Все любители лирико-колоратурного сопрано оперной дивы устремились на премию Bravo, где Нетребко правила бал.

Получившая премию в номинации "Опера года" Анна была и в голосе, и в настроении. Она исполнила арию Чио-Чио-сан из оперы "Мадам Баттерфляй", затем пришла очередь для оперетты Легара "Страна улыбок". А под занавес прозвучала "Застольная" из "Травиаты" Верди.

На торжественную церемонию Анна пришла в роскошном черном шелковом струящемся платье от Dolce & Gabbana, напоминающем японское кимоно. Его богатая вышивка в виде традиционного восточного рисунка привлекала все взгляды. В похожем туалете во время азиатского турне блистала Меланья Трамп. На гала-ужине с председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой она выглядела очень эффектно.

Нетребко тоже оказалась в центре внимания. "Это подарок от мужа – и на 8 Марта, и на День всех влюбленных, – призналась Анна корреспонденту Dni.Ru. – Правда, он, как всегда, не угадал с размером. Пришлось чуть перешивать наряд".

Озадаченный словами о размере Юсиф Эйвазов улыбнулся: "Анне все к лицу, мне кажется. Она идеальная женщина". Заметим, что стоимость подобного платья ручной работы начинается от 400 тысяч рублей.

Сразу после церемонии Bravo Нетребко улетела в Лондон. 25 марта она поет в "Макбет" на сцене Королевской оперы. Билетов на спектакли с ее участием давно нет в продаже.