Эксклюзив Интервью Цымбалюк-Романовская устроила переполох в Большом Размеры Нетребко озадачили ее мужа Дом-2

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Размеры Нетребко озадачили мужа

Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Музыкальная премия Bravo должна в скором времени составить конкуренцию западным, таким как "Грэмми", которую считают "музыкальным Оскаром". А главной звездой первой торжественной церемонии вручения наград в области классической музыки стала Анна Нетребко.

Продолжение: Как после трагедии живут родители Дмитрия Хворостовского

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Попасть в Большой на спектакли с Анной Нетребко очень сложно – до мая будущего года их в афише нет, а потом билеты будут по заоблачным ценам. Все любители лирико-колоратурного сопрано оперной дивы устремились на премию Bravo, где Нетребко правила бал.

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Анна Юрьевна Нетребко

Анна Юрьевна Нетребко оперная певица

Получившая премию в номинации "Опера года" Анна была и в голосе, и в настроении. Она исполнила арию Чио-Чио-сан из оперы "Мадам Баттерфляй", затем пришла очередь для оперетты Легара "Страна улыбок". А под занавес прозвучала "Застольная" из "Травиаты" Верди. 

На торжественную церемонию Анна пришла в роскошном черном шелковом струящемся платье от Dolce & Gabbana, напоминающем японское кимоно. Его богатая вышивка в виде традиционного восточного рисунка привлекала все взгляды. В похожем туалете во время азиатского турне блистала Меланья Трамп. На гала-ужине с председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой она выглядела очень эффектно.

Нетребко тоже оказалась в центре внимания. "Это подарок от мужа – и на 8 Марта, и на День всех влюбленных, – призналась Анна корреспонденту Dni.Ru. – Правда, он, как всегда, не угадал с размером. Пришлось чуть перешивать наряд".

Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Озадаченный словами о размере Юсиф Эйвазов улыбнулся: "Анне все к лицу, мне кажется. Она идеальная женщина". Заметим, что стоимость подобного платья ручной работы начинается от 400 тысяч рублей. 

Сразу после церемонии Bravo Нетребко улетела в Лондон. 25 марта она поет в "Макбет" на сцене Королевской оперы. Билетов на спектакли с ее участием давно нет в продаже. 

12 марта 2018, 13:42
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