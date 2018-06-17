Тайный муж Фриске откровенно о сыне Шепелева

Возлюбленный певицы впервые рассказал, почему они с певицей расстались, а также приоткрыл тайну их отношений. По словам танцора, он был удивлен беременностью Жанны.

Тайный гражданский муж Жанны Фриске рассказал о том, что у них была запланирована свадьба. По словам Петра Никитина, они были вместе пять лет. Пара познакомилась на съемках клипа "Лето", где молодой человек был на подтанцовке.



Никитин утверждает, что Жанна очень хотела ребенка, но родила сына не от него. Настоящее имя отца он говорить отказался. "Это точно не я. Я там никак не попадаю по срокам", – сказал он. Хотя согласно официальной версии, отцом Платона является телеведущий Дмитрий Шепелев.

По словам Петра, артистка всегда говорила ему о том, что хочет ребенка. Никитин уже сделал Фриске предложение, и она согласилась выйти за него замуж, но тут он сам все испортил своей ревностью, выдвинув Жанне ультиматум: или семья, или карьера.





"Конечно, я не прав. Я хотел бы по-другому поступить сейчас. Что могло случиться, то случилось. Конечно, Жанна не была к этому готова никак: оставить в одночасье свою работу, пойти на мои условия", – сокрушается он.

Возлюбленный Фриске был очень удивлен, когда увидел Шепелева, который стал новым увлечением певицы. По словам танцора, телеведущий не соответствовал критериям, которые нравились Жанне в мужчинах. Никитин хотел было побороться за свою любовь, считая эти отношения несерьезными, но вскоре узнал, что Фриске беременна. Прикинув сроки, танцор понял – он никак не может быть отцом. "Если бы он был мой, он был бы мой и со мной, а если кто-то и пускает информацию какую-то, пусть это останется на его совести", – сказал гражданский муж певицы.